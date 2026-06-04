Éclaircies passagères, averses orageuses et remontée des températures... Quel temps va-t-il faire pour ce premier week-end de juin ?

Après une semaine marquée par une chute brutale des températures et le retour de la pluie, le premier week-end du mois de juin sera plutôt mitigé, entre éclaircies et averses, avec quelques orages prévus localement.

Après la pluie… le beau temps, ou presque. Alors que cette semaine a vu la pluie et le froid revenir brusquement sur la France, le temps devrait s’améliorer ce week-end, laissant place à des éclaircies, entrecoupées de quelques averses dans plusieurs localités. Les températures resteront plutôt clémentes et conformes à un mois de mai dans l’Hexagone.

un samedi sous le soleil

Le week-end commencera samedi 6 juin par une journée globalement ensoleillée. Si quelques averses sont attendues au nord dans la matinée, le soleil gagnera du terrain dans l’après-midi pour s’imposer sur la quasi-totalité du territoire, à l’exception des Hauts-de-France. Les températures oscilleront entre 16 et 25 °C avec une maximale pour Ajaccio et Lyon.

Météo-France

«Les conditions sont plus anticycloniques. Soleil et belles éclaircies s’imposent sur la majeure partie du pays, avec des températures retrouvant des valeurs de saison. Ce retour du soleil s’accompagnera d’un renforcement du vent sur le nord-ouest, dès la nuit de vendredi à samedi et samedi matin», indique Météo-France.

Retour des perturbations

Dimanche 7 juin, la France sera scindée en deux dans la matinée, avec de la pluie au nord, et des éclaircies au sud, le tout sous un voile nuageux persistant. Des orages sont attendus autour du massif central dans l'après-midi. Il fera légèrement plus chaud que samedi, en moyenne, avec une maximale (27 °C) pour Montpellier et Toulouse.

Météo-France

«La perturbation pluvieuse revient sur le pays. Les pluies et les averses concernent essentiellement une petite moitié nord de l’Hexagone. Un peu d’instabilité est également à prévoir sur le relief, avec quelques averses sur les Alpes, et de possibles orages sur les Pyrénées et le Massif central», détaillent les prévisionnistes.

Un léger répit avant une nouvelle semaine qui débutera, encore une fois, par de la pluie et des orages. L’indice de confiance attribué par Météo-France pour ces prévisions est de 3/5 à 4/5.



