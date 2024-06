Rallye du cœur de Paris : les belles voitures défilent pour un message solidaire le 22 juin

Quand les voitures roulent pour la bonne cause, on découvre le Rallye du Cœur dont une nouvelle édition se déroulera en Ile-de-France le samedi 22 juin. Plusieurs centaines de véhicules de sport et de collection vont défiler pour soutenir des associations qui luttent contre le cancer de l'enfant.

Porsche 911, 4L, Méhari, Alpine, Lamborghini, Bentley... Près de 250 voitures de sport et de collections réuniront les passionnés d'automobile et les curieux au Château de Saint-Jean de Beauregard (Essonne) près de Paris dans le cadre du Rallye du Cœur de Paris le samedi 22 juin. Un événement qui s’est déjà déroulé à Nantes, Lyon et Lille cette année et qui aura lieu au Luxembourg le 6 juillet prochain.

Surtout, ce rassemblement de belles mécaniques se fait pour la cause des enfants atteints de cancer et la lutte contre cette maladie qui frappe chaque année quelques 35.000 enfants en Europe et cause plus de 6.000 décès.

Cette année, le Rallye du Cœur souhaite fédérer plus de 800 équipages à travers la France et le Luxembourg pour récolter l'équivalent de 1,5 million d'euros de dons. En outre, 500 enfants malades et leurs familles pourront profiter de cette initiative. Ils pourront ainsi monter dans les voitures présentes et s'offrir une balade avec les membres des équipages, tandis que les festivités qui accompagnent ce rallye permettront d'admirer les belles anciennes. L'an passé, plus de 1,3 million d'euros ont été récoltés.

La chaîne C8 apporte un équipage solidaire

Parmi les partenaires présents à cet événement, la chaîne C8 (groupe Canal+) sera présente et représentée par le duo Grégory Galiffi et Jaleh Bradea. Le tandem comme tous les équipages présents ce jour-là ont choisi d'œuvrer pour l'association Imagine for Margo, qui œuvre pour la recherche contre le cancer de l’enfant et le soutien des familles concernées, depuis 2011. Les dons sont possibles à cette adresse sur le site internet dédié.

Le Rallye du Cœur a été créé en 2017 pour réunir le grand public autour de la lutte contre le cancer de l'enfant. Depuis, 14 éditions ont été organisées permettant de financer plus de 19 programmes de recherches dans ce domaine.»