Viol d'une étudiante après un match : cinq rugbymen aux assises en Gironde ce lundi

Sept ans après avoir été accusés de viol, un joueur français, deux Irlandais et deux Néo-Zélandais comparaîtront au tribunal. Les débats seront centrés sur la notion de consentement dans un contexte «d'alcoolisation générale».

Le Français, Loïck Jammes, les Irlandais, Denis Coulson et Chris Farrell ainsi que les Néo-Zélandais Rory Grice et Dylan Hayes comparaîtront devant la cour d'assises de Gironde dès ce lundi pour le viol en réunion d’une étudiante âgée de 20 ans à l’époque. Trois d’entre eux seront jugés pour viol, les deux autres pour non-empêchement de crime jusqu’au 28 juin.

En mars 2017, après une rencontre entre l'Union Bordeaux Bègles et le FC Grenoble Rugby, une jeune femme a porté plainte pour viol en réunion contre plusieurs joueurs professionnels de Grenoble. Aujourd’hui âgée de 27 ans, la victime - qui a souhaité garder l’anonymat - a entamé cette action en justice au lendemain d’une soirée arrosée pendant laquelle cette dernière avait rencontré cinq joueurs grenoblois dans un bar de Bordeaux.

Selon les autorités, la question du consentement sera au cœur des débats, puisque les suspects assurent que la plaignante était consentante au moment des faits. Vers 4h00 du matin, après un passage en discothèque où la vodka et cocktails ont coulé à flots, la jeune femme avait pris le taxi avec Denis Coulson en direction de l'hôtel des joueurs. Elle affirme ne plus avoir de souvenir à ce moment-là.

«Qu'est-ce que le consentement ? À partir de quand est-il atténué, voire totalement aboli ?», s’est interrogé auprès de l'AFP maître Anne Cadiot-Feidt, l’avocate de la victime, questionnant ainsi la notion de consentement dans un contexte fortement alcoolisé.

Un procès reporté ?

Le lendemain matin, la jeune femme s'était réveillée dénudée avec une béquille dans le vagin, entourée de deux hommes nus et d'autres habillés. Selon le rapport toxicologique et les enquêteurs, cette dernière aurait eu entre 2,2 et 3 grammes d'alcool par litre de sang au moment de l’agression et d’autres objets telle qu'une bouteille et une banane auraient été introduits dans son corps.

Alors que Denis Coulson et Rory Grice ont reconnu avoir eu des rapports sexuels avec la victime, les deux rugbymen ont déclaré une prise d’initiative émanant de la part de celle-ci. D’ailleurs, le premier ne sera pas présent lors des débats selon les informations de l’Équipe.

Ayant bénéficié d’une ITT (Incapacité Temporaire Totale) de six semaines après un grave accident de la route survenu le 12 juin et une intervention chirurgicale, Denis Coulson et sa défense seront susceptibles de demander un renvoi du procès alors que la plaignante patiente depuis sept ans.

Poursuite de carrières

Si cette affaire a pu freiner le parcours des cinq joueurs mis en cause, elle n’aura pas suffi à les stopper totalement. Denis Coulson, 30 ans, avait démissionné du club de Grenoble après une courte mise à pied suivant sa mise en examen. Jusqu’en 2018, il parvient à rejoindre l'équipe irlandaise du Connacht puis à jouer une saison de Pro D2 à Carcassonne jusqu’en 2020. Ce dernier a ensuite décidé de mettre un terme à sa carrière.

Un choix que n’ont pas fait Rory Grice, Chris Farrell, Loïck Jammes et Dylan Hayes. Le premier, qui comparaîtra pour viol dans ce dossier, a été embauché à l’Oyonnax (Pro D2) où il «est devenu au fil des années un cadre de l'équipe» selon le club de l'Ain et a été prolongé jusqu'en 2025. Le deuxième qui sera jugé pour non-empêchement de crime, s’illustre aussi à l’Oyonnax après son éviction du club irlandais du Munster en mars 2023.

Quant à Loïck Jammes, sa carrière s’est arrêtée après sa mise en examen pour viol en 2017. Il avait rebondi deux ans plus tard avec Provence Rugby qui vient d’annoncer la prolongation de son contrat jusqu'en 2025, au minimum. Dylan Hayes a de son côté été contraint de prendre sa retraite à 30 ans du club de Valence-Romans après avoir contracté plusieurs blessures. «On coache toujours avec plaisir des joueurs comme Dylan. Sur le terrain comme en dehors, il a su être un garçon simple, discret, sérieux et très professionnel», avait déclaré le club dans un communiqué.