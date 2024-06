Baccalauréat 2024 : à quelle date et où consulter les résultats ?

Après avoir passé l’ensemble des épreuves du Baccalauréat 2024, les élèves de Terminale pourront consulter leurs résultats ce lundi 8 juillet, dans leur établissement scolaire ou sur Internet, avec des horaires variables.

Une décision attendue pour les 728.164 candidats au Bac 2024. Après avoir passé toutes les épreuves du Baccalauréat 2024, ainsi que le Grand oral cette semaine, les élèves de Terminale pourront consulter leurs résultats le lundi 8 juillet dès 8h.

Les candidats au Bac vont plancher sur les épreuves écrites de spécialité du mercredi 19 au vendredi 21 juin, après avoir passé l'épreuve de philosophie ce mardi 18 juin 2024.

Les épreuves du Grand oral du baccalauréat général et technologique sont prévues lundi 24 juin et au plus tard le 3 juillet 2024, «afin de tenir compte des ressources et de l’organisation de chaque académie», précise le site de l'Éducation nationale.

Comme chaque année, les résultats du Baccalauréat seront disponibles dans les établissements scolaires, mais aussi sur le site du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, ainsi que sur des sites spécialisés. L'horaire de publication variera en fonction des communes.

À noter que chaque candidat devra se rendre dans son centre d’examen pour retirer son diplôme et son bulletin, ou pour connaître la marche à suivre en cas d’échec.

Les rattrapages du Baccalauréat du 5 au 7 juillet

Si les candidats de la filière générale et technologique ayant obtenu plus de 10 de moyenne seront admis, ceux qui ont obtenu entre 8 et 10 de moyenne devront passer les oraux de rattrapage entre le lundi 8 et le jeudi 11 juillet. Enfin, ceux qui ont eu une note inférieure à 8 seront recalés à l’examen.

Pour les élèves de Terminale générale qui n’ont pas pu passer les épreuves de juin en raison d’un cas de force majeure, les «épreuves de remplacement» seront programmées du mardi 10 au vendredi 13 septembre. Concernant les étudiants de la voie technologique, les épreuves de remplacement se dérouleront du mardi 5 au vendredi 15 septembre.

Lors du Baccalauréat 2023, 90,9% des candidats à l’échelle nationale avaient été reçus à l’examen après la session de rattrapage.