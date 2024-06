Été 2024 : pourquoi tombe-t-il le 20 et pas le 21 juin ?

Cette année, la période estivale marquée par le solstice d'été - la journée la plus longue de l'année - arrivera le 20 juin à 22h51, heure française et non le 21 juin. Pourquoi ?

L'été arrive. Les solstices ont lieu deux jours particuliers chaque année et marquent soit le début de l'hiver, soit le début de l'été. Le solstice d'été 2024 interviendra ce jeudi 20 juin à 22h51 pour notre pays. Cette date marque donc l'entrée de la France en période estivale, avec la journée la plus longue de l'année, c'est-à-dire la journée avec l'intervalle le plus grand entre le lever et le coucher du soleil.

Par conséquent, l’été ne tombera pas le 21 juin comme chaque année, où l’on célèbre également la Fête de la musique depuis 1982. Son début varie en réalité, régulièrement, entre deux dates.

Le soleil au plus haut

Le solstice est le jour où le Soleil atteint son excursion la plus au nord (il atteint son point le plus haut dans le ciel) ou au sud de l'équateur céleste. Étymologiquement le mot solstice vient du latin «solstitium», de sol (le Soleil) et sistere (s’arrêter, se placer).

La Lettre d'information de l'IMCCE @Obs_Paris @psl_univ de juin est arrivée.https://t.co/vJkV1YbmcY



Au menu : 1. Le solstice d’été de 2024 pic.twitter.com/czfFrhnPCi — Observatoire de Paris | PSL (@Obs_Paris) June 6, 2024

«L’azimut du Soleil à son lever et à son coucher semble rester stationnaire pendant quelques jours à ces périodes de l’année», explique d'ailleurs l'observatoire de Paris.

Après le 20 juin, les journées vont progressivement se raccourcir jusqu'au solstice d'hiver, qui aura lieu le 21 décembre 2024.