Météo : à quoi s’attendre avec l’arrivée prochaine de La Niña ? 

La phase climatique El Niño va laisser place à La Niña dans les prochains jours. Mais ce phénomène va-t-il drastiquement changer les choses en France ?

Faut-il craindre l’arrivée de La Niña ? La mise en place de ce changement climatique entre juillet et septembre va avoir certaines incidences, notamment sur la température des océans.

Globalement, l’arrivée de La Niña aura des conséquences plus ou moins importantes dans différentes régions du monde. Elles pourront être plus humides, plus sèches, plus chaudes ou plus froides.

This is what climate change looks like.



It’s the sea surface temperature forecast for Sept, Oct and Nov.



The deep red indicates a 70-100% chance the temps will be above normal.



It’s the vast majority of the oceans.



The central Pacific is cooler due to the natural La Niña cycle https://t.co/qdete11hXP pic.twitter.com/28anGLp2Wt

— Jeff Berardelli (@WeatherProf) June 10, 2024