«Je vais jouer plus de 75 heures» : une femme veut battre le record du monde de performance à l'accordéon

A compter de ce mercredi 19 juin, Christelle de Franceschi, une Nordiste spécialisée dans l'accordéon, espère battre le record du monde de la plus longue performance avec cet instrument. Un exploit détenu par elle-même.

Surpasser ses limites, c’est l’objectif de Christelle de Franceschi. Cette ancienne professeur d’accordéon originaire du nord de la France va tenter, ce mercredi 19 juin, de battre son record du monde de la plus longue performance d’accordéon, qui est de plus de 75 heures.

Déjà inscrite au Guinness Book des records avec des précédents records du monde à hauteur de 52 heures en 2022 et plus de 75 heures en 2023, Christelle De Franceschi tentera de battre son propre record du monde avec un programme de 80 morceaux qu’elle répètera au moins 19 fois afin de faire mieux que son précédent temps : 75 heures, 26 minutes et 8 secondes.

La tentative de record, qui aura lieu dès ce mercredi 19 juin sur la place de la République à Hergnies (Nord), sera filmée en continue afin de faire homologuer la performance. Au cours de sa tentative, qui aura lieu lors de la Fête de la musique, elle sera autorisée à prendre 5 minutes de pause chaque heure, voire plus si elle joue plusieurs heures consécutivement.

L’artiste espère pouvoir jouer jusqu’à ce samedi 22 juin, aussi bien de jour que de nuit.