Orages : voici les 14 départements placés en vigilance orange ce mercredi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 14 départements en vigilance orange pour risque d’orages ce mercredi 19 juin.

De nouvelles averses orageuses attendues. Après avoir levé les dernières vigilances oranges orages qui concernaient le Cher et l'Indre ce matin, 14 départements ont de nouveau été placés sous la même vigilance par Météo-France, le temps de ce mercredi s'annonçant particulièrement instable.

Dans le détail, les départements concernés par cette vigilance orange sont les suivants : il s’agit de l’Yonne, la Côte-d’Or, la Saône-et-Loire, la Nièvre, le Cher, l’Allier, la Loire, le Puy-de-Dôme, l’Indre, l'Indre-et-Loire, la Creuse, la Vienne, la Haute-Vienne et la Corrèze.

Des orages particulièrement forts

Et pour cause, de nombreuses averses orageuses étaient attendues cette après-midi, se développant de l'Auvergne, du nord de la vallée du Rhône à la région parisienne, au Centre Val de Loire et au nord-est. Les orages étaient également annoncés comme particulièrement forts du Jura à la Bourgogne avec des rafales de vent et de la grêle.

Un ciel variable a surplombé le nord de la Bretagne, allant jusqu'à la frontière belge, avec quelques ondées seulement. Dans le sud-ouest, les éclaircies ont résisté une grande partie de la journée. Le ciel est devenu plus menaçant sur les Pyrénées avec des averses orageuses. Elles ont ensuite gagné du terrain et s'étendront dans la soirée sur l'Aquitaine et l'Occitanie.

Quant aux températures, les minimales étaient comprises entre 12 °C et 16 °C degrés sur la moitié nord, 14 °C à 20 °C dans le sud. Les maximales affichaient 18 °C à 22 °C sur un quart nord-ouest, 22 °C à 30 °C plus au sud.