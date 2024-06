Pluie et inondation : voici les 14 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo France a placé 14 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de mercredi. Des averses orageuses et même de la grêle sont attendues.

Le temps est à nouveau maussade sur une large partie de la France et cela ne devrait pas s'améliorer. Pour la journée de ce mercredi 19 juin, Météo-France a placé 14 départements en vigilance jaune pluie-inondation.

Il s’agit du Morbihan, de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de l’Ille-et-Vilaine, de la Mayenne, du Maine-et-Loire, de la Sarthe, du Loir-et-Cher, de l’Indre-et-Loire, de la Vienne, de l’Indre, du Cher, de la Haute-Vienne et de la Creuse. Une ligne orageuse passant par les pays de la Loire, le nord de la Nouvelle-Aquitaine, le Centre et la Lorraine va en effet s'installer dès ce matin et donner lieu, par endroits, à des fortes pluies, voire de la grêle.

@Météo-France

La météo restera instable dans l'après-midi ce mercredi, avec des averses orageuses qui déborderont sur l'Auvergne, le nord de la vallée du Rhône, la région parisienne, le Centre-Val de Loire et le Nord-Est. Les orages pourraient se révéler violents et accompagnés de grêle du Jura à la Bourgogne, «avec des rafales de vent atteignant les 100 km/h».

D'après Météo-France le Sud-Ouest échappera à la pluie pendant la majeure partie de la journée, mais les averses finiront par tomber sur les Pyrénées puis gagneront du terrain dans la soirée, atteignant l'Aquitaine et l'Occitanie. Le Sud-Est restera globalement au soleil, excepté sur ses reliefs.