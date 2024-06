Foudre, grêle, pluies diluviennes... De violents orages ont frappé la France cette nuit (vidéos)

L’épisode orageux qui a touché la France ce mercredi 19 juin a gagné en intensité au cours de la journée avant d’atteindre son paroxysme dans la nuit. Ce dernier a pris successivement les formes de pluies diluviennes, de la foudre et de la grêle, comme en attestent les images relayées par les Français sur les réseaux sociaux.

Une nuit particulièrement agitée pour une large partie du pays. L’épisode orageux qui a traversé la France ce mercredi, gagnant en intensité au fil des heures jusqu’à son pic atteint cette nuit, a été particulièrement violent.

Keraunos, l’observatoire français des orages, avait prévu dans son bulletin d’hier des orages «parfois violents attendus ce mercredi, notamment du Midi Toulousain à l'Auvergne et au Jura, avec un risque de fortes chutes de grêle, des pluies intenses, des rafales à plus de 90 km/h et des phénomènes tourbillonnaires isolés.

Des #orages parfois violents sont de nouveau attendus ce mercredi, notamment du Midi Toulousain à l'Auvergne et au Jura, avec un risque de fortes chutes de #grêle, pluies intenses, rafales > 90 km/h et phénomènes tourbillonnaires isolés. Bulletin complet : https://t.co/dookCX0aeA pic.twitter.com/lAKCp2auy8 — Keraunos (@KeraunosObs) June 19, 2024

Ces prévisions se sont avérées d’une extrême justesse, avec notamment de fortes précipitations remarquées dans une grande partie de l’Hexagone ce mercredi. Des pluies diluviennes ont notamment touché St Sebastien sur Loire (Loire-Atlantique) avec 25 mm de pluies recensés en a peine 20min dans la localité, après les 17mm de pluies observées dans la ville le matin même.

#orage très pluvieux dans le secteur de #nantes à St Sebastien sur Loire avec des #pluies diluviennes durant l’épisode. L’activité électrique était modérée. 25 mm de pluies sont tombés en a peine 20min (après les 17mm de pluies ce matin). Gare aux inondations locales ! pic.twitter.com/K2poDruB01 — Bastien DANIGO (@bastiendanigo) June 19, 2024

La ville de Besançon (Doubs) a subi le même sort avec 18mm de pluies tombées en 25 minutes. Le sud-ouest de Besançon a même connu un cumul de 34mm de pluie près de la commune de Malange.

La ville de #Besançon, frappée par un violent #orage à caractère diluvien.



18mm en 25 minutes.



Le sud ouest de Besançon a connu un cumul supérieur à 30mm de pluie (34mm), près de Malange (25). (Source @Meteociel)





Soyez vigilant.





©️Benoit Vergniaud / ©️Mimi Speedy pic.twitter.com/5i7tL05q1u — Kevin Alves (@kevinalves73100) June 19, 2024

Idem à Toulouse, où les précipitations relevées ce mercredi soir ont été particulièrement fortes.

De fortes pluies ont aussi été observées à Argenton/Creuse (Indre) dans la nuit de mercredi à jeudi.

Un violent orage a traversé l'agglomération nantaise en début de soirée, avec notamment 40 millimètres de pluie tombés en une demi-heure soit l'équivalent de 15 jours de précipitations.

Le réchauffement climatique, le manque d’eau mais pourtant





Le centre-ville de #Nantes a subi des #inondations au passage de l'#orage diluvien vers 20 heures. Les réseaux d'évacuations des eaux n'ont pas pu évacuer les 40 litres d'eau par m2 tombés en une demi-heure. pic.twitter.com/AramSgWWmS — Sebastien Morel (@SebastienM83030) June 19, 2024

Le tonnerre et la foudre ont également sévi dans une large partie de la France, comme en témoignent ces images prises dans la région Centre Val de Loire.

La grêle a même fait son apparition à Fraisans (Jura) avec un diamètre de 3 centimètres atteint localement.

Spectaculaires images des rues de Fraisans (39) à la suite d’un #orage d’une rare violence qui sévit désormais Besançon (25) à 23h00 ce mercredi soir. La #grêle a atteint un diamètre de 3 centimètres localement @KeraunosObs pic.twitter.com/VIa5WoQq5C — Météo Franc-Comtoise (@Meteo_FC_) June 19, 2024

Le risque d’orages est encore bien présent dans l’Hexagone ce jeudi puisque Météo-France a placé l’intégralité de la France en vigilance jaune contre les orages aujourd’hui, à l’exception de 6 départements et de la Corse.

La situation devrait nettement s’améliorer vendredi à ce niveau, notamment dans le nord et l’ouest de la France, ainsi que sur le pourtour méditerranéen, d’après les prévisions de l’organisme météorologique de référence.