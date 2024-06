Voici les 10 métiers les mieux payés en France

​Chirurgien, banquier, pilote de ligne, trader ? Voici les 10 métiers les mieux rémunérés en France, selon une étude statistique partagée par Statista.

L’argent ne fait pas le bonheur… Mais il y contribue. Quelles sont les professions qui peuvent se prévaloir de ce dicton ? En 2022, l’Observatoire des inégalités a dévoilé son classement des métiers bénéficiant des plus hauts salaires, aussi bien dans le secteur privé que public, pour les salariés et les indépendants.

Sans surprise, ce sont les dirigeants de grandes entreprises (plus de 500 salariés) qui dominent ce palmarès avec une rémunération moyenne de 16.600 euros net par mois. Ils sont suivis par leurs collègues directs, les cadres d’état-major, rétribués 10.100 euros. Ce «top 3» est complété par un métier du même ordre : chef de moyenne entreprise payé en moyenne 9.000 euros par mois. Ces trois catégories de métiers représentent 91% des 1% des meilleurs salaires du privé.

Pilotes, médecins, avocats...

On retrouve ensuite les officiers et cadres naviguants techniques et commerciaux de l’aviation civile, comme les pilotes de ligne par exemple, ainsi que les cadres de la finance, avec des rémunérations avoisinant respectivement 8.800 et 8.200 euros. Les directeurs techniques des grandes entreprises et de la fonction publique sont aussi très bien rémunérés : le premier profite d’un salaire net de 7.800 euros et le second de 6.600 euros. Le secteur du droit est aussi représenté dans ce «top 10» par le métier d’avocat, rétribué en moyenne 6.200 euros.

Les chirurgiens-dentistes occupent la huitième place de ce classement avec un salaire moyen de 6.200 euros net. Ce n’est pas un mythe, les médecins gagnent très bien leur vie. C’est notamment le cas des médecins salariés non-hospitaliers rémunérés 6.000 euros par mois en moyenne.

©Statista



QUEL SALAIRE MOYEN EN FRANCE ?

Déterminer ce qu’est un bon salaire n’est pas aisé et répond à des considérations subjectives. Toutefois, les données récentes publiées par l’Insee en 2024 sont de bons indicateurs : le salaire moyen est de 2.630 euros net par mois, tandis que le salaire médian est de 2.010 euros. Ces chiffres sont cependant à manipuler avec précaution car ils varient grandement selon les catégories socioprofessionnelles. ​