Elections législatives 2024 : qui est Alexandre Silva, cet avocat habitué des procès médiatiques et candidat Ensemble dans la Loire ?

À l’heure où les élections législatives des 30 juin et 7 juillet approchent à grands pas, un candidat habitué des procès médiatiques figure sur la liste de la majorité présidentielle, l’avocat au barreau de Paris, Me Alexandre Silva.

Alors que la campagne pour les élections législatives 2024 bat son plein, la liste des candidats dans la 6e circonscription de la Loire a réservé une surprise aux électeurs. En effet, un ténor du barreau parisien y figure. Il est affilié à Ensemble, la coalition présidentielle.

Il s’agit d’Alexandre Silva, un avocat habitué des procès médiatiques. Chargé de cours d’éloquence à l’Ecole de Formation des Avocats du Barreau de Paris, Me Alexandre Silva est bien connu du grand public notamment car il est l’avocat de Dahbia B., la principale mise en cause dans le meurtre de la jeune Lola, retrouvée dans une malle le 14 octobre 2022.

Parlant français, italien et anglais, Me Alexandre Silva a commencé sa carrière en tant qu’avocat d’affaires à Londres avant de rejoindre, en 2013, le département banque-finance d’un grand cabinet d’affaires parisien.

Une expérience qui lui a permis de bénéficier «d’une compétence certaine en matière contractuelle, financière et commerciale», comme on peut le lire sur son site internet. Un an plus tard, soit en 2014, l’avocat parisien a décidé d’élargir ses domaines d’expertise au droit pénal commun et des affaires.

«A ce titre, Maître Alexandre Silva jouit d’une réelle expérience des affaires criminelles et des audiences devant la cour d’assises. Il est habitué aux affaires médiatiques qu’il traite dans le respect de sa déontologie», est-il précisé son site internet. Un engagement que l’avocat tient à défendre même en travaillant sur des dossiers «brûlants».

Lors du premier tour des élections législatives, Me Alexandre Silva sera opposé au candidat LR sortant Jean-Pierre Taite, à Grégoire Granger (RN), à Yvan Guy-Mercier (Reconquête), à Norbert Trichard (Parti des Travailleurs), à Sandra Haury (La Ruche Citoyenne), à Marie-Paule Olive (LFI-Nouveau Front populaire) et à Yves Petiot (Lutte Ouvrière).