Elections législatives 2024 : plusieurs organisations féministes appellent à des manifestations contre le RN

Plusieurs organisations féministes, dont le Planning familial, se mobilisent dans les rues ce dimanche pour «faire barrage au RN».

Depuis quelques jours, plusieurs associations et collectifs féministes appellent à un journée de rassemblements dans les rues en France ce dimanche 23 juin. «Pour préserver la démocratie et pour protéger nos droits et nos acquis sociaux chèrement conquis, pour la dignité de toutes et tous, nous sonnerons des alertes féministes partout en France», a écrit le collectif #NousToutes.

Au total, plus d’une centaine d'organisations entendent se mobiliser pour contrer une éventuelle arrivée au pouvoir du Rassemblement national, sorti victorieux des élections européennes avec plus de 31% des votes.

Le planning familial, financé notamment par l'Etat et les collectivités, a récemment appelé à voter en faveur du Front Populaire pour faire barrage au RN.

Selon un sondage OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, 37% des femmes auraient l'intention de voter pour un candidat soutenu par le Rassemblement national, contre 27% des hommes.

Plusieurs mouvements de protestation

Ce jeudi, une quinzaine de syndicats du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel avait appelé à se mobiliser, à «Paris et dans toute la France» «pour la culture et contre l'extrême droite».

Un précédent rassemblement, jeudi 13 juin à Paris, avait réuni quelques centaines de personnes.