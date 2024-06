Euromillions : voici les 10 plus gros gains remportés en France

Pas moins de 213 millions d’euros vont être mis en jeu ce mardi 25 juin à l’occasion de l’EuroMillions. Une somme pharamineuse qui, si elle est remportée par un Français, figurerait dans le palmarès des plus gros gains remportés dans le pays.

Le destin d'un Français pourrait bien basculer. Ce mardi 25 juin, l’incroyable somme de 213 millions d’euros est à gagner dans le cadre de l’EuroMillions. Si n’importe quel citoyen européen a ses chances, les Français sont également dans la compétition et à cette occasion, il est temps de se remémorer les dix gains les plus fous remportés dans l'Hexagone dans l’histoire de la loterie.

220.000.000 euros (Polynésie Française, 2021)

Le 15 octobre 2021, un heureux élu a remporté le gain le plus important de l’EuroMillions dans l’histoire de la France avec pas moins de 220 millions d’euros. C’est une habitante de la sublime île de Tahiti qui a reçu le gros lot grâce aux numéros 21,26,31,34,49 ainsi que les étoiles 2 et 5.

200.000.000 euros (Internet, 2020)

Un joueur originaire du sud de la France empochait pas moins de 200 millions d’euros le 11 décembre 2020. Il est ainsi devenu le deuxième Français à recevoir une somme aussi élevée à l’EuroMillions, grâce aux numéros 6, 9, 13, 24 et 41, ainsi qu’aux deux bonnes étoiles 3 et 12. Six mois après avoir remporté son gain, l’heureux gagnant a utilisé une grande partie de sa cagnotte pour créer sa fondation dédiée à la protection de l’environnement.

170.371.698 euros (Alpes-Maritimes, 2012)

Le 13 novembre 2012, un joueur français a décroché l’incroyable somme de 170 millions d’euros en notant en misant sur les numéros 11, 16, 21, 24, 29 et les deux étoiles 2 et 6. Cet argent lui a alors permis de devenir la 221e fortune française, un gain qui valait alors quatre tonnes d’or.

166.790.050 euros (Internet, 2024)

Récemment, le 30 avril dernier, huit heureux gagnants, dont un Français, ont remporté la somme de plus de 166 millions d’euros à l’EuroMillions. Pour obtenir ce gain, il fallait miser sur les numéros 13, 22, 24, 33, 47, sans oublier les deux étoiles 5 et 1.

163.049.488 euros (Calvados, 2011)

Le 13 septembre 2011, un joueur très chanceux a remporté un gain de plus de 163 millions d’euros, grâce aux numéros 9, 28, 30, 32, 49 ainsi que les numéros étoiles 9 et 10. Celui-ci avait déclaré à l’époque réfléchir à investir dans l’économie française. Il était alors devenu le 65e grand gagnant de l’EuroMillions en France.

162.289.050 euros (Internet, 2021)

Plus dernièrement, le 26 novembre 2021, le destin d’un heureux anonyme a basculé lorsqu’il a reçu l’extraordinaire gain de 162 millions d’euros. Celui-ci a misé sur les bons numéros, à savoir le 9, 28, 30, 32 et 49 ainsi que les étoiles 9 et 10.

160.788.895 euros (Pas-de-Calais, 2022)

Un habitant du Pas-de-Calais figure dans les gagnants français les plus récents de l’EuroMillions. Celui-ci avait remporté le 4 novembre 2022 la somme de 160 millions d’euros, devenant alors le septième plus gros gain de l’histoire de cette loterie. L’heureux chanceux a usé des bons numéros, 2, 11, 37, 45, 47 et des numéros étoiles 2 et 3.

157.170.843 euros (Bas-Rhin, 2020)

Le jackpot du 1er septembre 2020 a été remporté par un couple alsacien. Ils ont ainsi gagné la somme de 157 millions d’euros en jouant les numéros 4, 8, 10, 33, 46 et les étoiles 8 et 11. Les deux gagnants avaient expliqué être des joueurs assidus de la loterie, cependant une telle surprise est toujours bonne à prendre.

132.486.744 euros (Seine-et-Marne, 2013)

Il a alors cru à une blague. Pourtant, il a réellement remporté la somme de 132 millions d’euros le 29 mars 2013. Un retraité de Seine-et-Marne était alors devenu la 257e fortune de France, alors qu’il jouait pour la première fois à l’EuroMillions.

130.000.000 euros (Hauts-de-Seine, 2023)

Le 29 septembre 2023, soit dix ans plus tard, un heureux gagnant des Hauts-de-Seine remportait 130 millions d’euros. Les numéros 9, 11, 13, 21, 32 et les deux étoiles 2 et 7 ont semblé lui porter chance.

S’étant confié à la presse, il avait expliqué que ce miracle intervenait juste après la perte de son emploi.