EuroMillions : voici les 10 plus gros gains remportés en Europe

La cagnotte de l'EuroMillions s'élève à 213 millions d'euros ce mardi 25 juin. À cette occasion, voici un palmarès des gains les plus fous jamais enregistrés.

Plus de 100 millions d'euros en jeu. Ce vendredi 25 juin, 213 millions d'euros sont à gagner à l'Euromillions. Un montant conséquent et l'occasion de se remémorer les dix plus gros lots jamais remportés dans l'histoire de la loterie.

240.000.000 € (Autriche, 2023)

C'est à ce jour le gain le plus important de l'histoire de l'Euromillions. Le 8 décembre dernier, un joueur autrichien a remporté le jackpot, d'un montant de 240 millions d'euros après avoir sorti les numéros gagnants du jour : le 17, 30, 42, 48, 50, ainsi que les numéros étoiles 4 et 8.

230.000.000 € (Royaume-Uni, 2022)

Le 19 juillet 2022, après avoir correctement pressenti les numéros gagnants – le 6, le 23, le 27, le 40, le 41, et les étoiles 2 et 12 – un homme originaire du Royaume-Uni a empoché la modique somme de 230 millions d'euros, ce qui en fait le deuxième plus grand gagnant du jeu.

220.000.000 € (France, 2021)

Le 15 octobre 2021, une jeune femme originaire de Tahiti, qui jouait pour la première fois, a remporté la somme de 220 millions d'euros. Quelque 60 millions de tickets avaient été vendus dans toute l'Europe, DROM-COM compris, pour participer à ce tirage historique. La gagnante demeure la Française ayant obtenu le plus gros gain à la célèbre loterie.

215.000.000 € (Royaume-Uni, 2022)

Le 10 mai 2022, un Britannique a remporté le jackpot de 215,8 millions d'euros grâce à une combinaison exacte des sept numéros et est devenu le plus gros gagnant du Royaume-Uni, avant d'être détrôné deux mois plus tard.

210.000.000 € (SUISSE, 2021)

Le 26 février 2021, un joueur suisse a remporté le super jackpot de 210 millions d'euros mis en jeu. Il s'agit du plus gros gain chez nos voisins helvétiques.

200.000.000 € (FRANCE, 2020)

Le 11 décembre 2020, la cagnotte de 200 millions d'euros a été remportée par un heureux élu français.

193.000.000 € (Royaume-Uni, 2022)

Le 23 septembre 2022, un Britannique a remporté le jackpot de 193 millions d'euros. Il s'agit aujourd'hui du troisième plus gros gain outre-Manche.

190.000.000 € (royaume-uni, 2019)

Le 8 octobre 2019, un Britannique a trouvé les bons cinq numéros et les deux étoiles, remportant la cagnotte de 190 millions d'euros mise en jeu à l'époque.

190.000.000 € (ESPAGNE, 2017)

Le 6 octobre 2017, un seul gagnant, en Espagne, a remporté le gros lot.

190.000.000 € (PORTUGAL, 2014)

Le 24 octobre 2014, un joueur et un seul pour toute l’Europe, au Portugal, a trouvé la combinaison gagnante.