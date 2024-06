Les images impressionnantes des crues qui ont frappé la vallée de la Vésubie

Quatre ans après la tempête Alex qui avait fait dix morts et huit disparus, Saint-Martin-Vésubie a de nouveau été le théâtre d’intempéries violentes ce lundi en fin de journée. Plus de cinquante personnes et animaux domestiques ont été évacués.

Des torrents d’eau ont déferlé dans la vallée de la Vésubie. De fortes pluies sont tombées sur le village de Saint-Martin ce lundi 24 juin en fin de journée. Un événement qui intervient quatre ans après la tempête Alex responsable de la mort de dix personnes et la disparition de huit autres.

«D’importantes précipitations sont en cours dans les Alpes-Maritimes, en particulier dans la vallée de la Vésubie, provoquant des crues importantes. Des ponts ont été emportés, plusieurs habitations évacuées. Les autorités et les services de secours sont pleinement mobilisés», a écrit sur X le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin en référence aux ponts provisoires construits après la tempête Alex qui ont été ensevelis comme le rappel France Bleu Azur.

«Situation des intempéries à Saint Martin Vésubie : aucun des ponts n'est menacé, deux passages à gué ont été emportés», a de son côté déclaré Gaël Nofri, adjoint au maire de Nice.

Le point sur les fortes #pluies et #orages survenus hier à Saint Martin Vésubie : 2 passages à gué et 3 ponts ensevelis, mais le Pont Maïssa a tenu. Pas de dégâts humains.



Suivez le direct à la #radio (Vésubie 92.9), l’appli #ici et https://t.co/RB06dkCEIG



( Pompiers) pic.twitter.com/AhIkD8zKkd — France Bleu Azur (@francebleuazur) June 25, 2024

Des habitants relogés

Alors que l’élu annonçait tard dans la nuit que 49 personnes avaient été évacuées, la presse locale rapporte 52 évacués, dont quatre enfants et trois chiens. Aucune victime n’est à déplorer selon les pompiers.

Soutien aux habitants de mon village de Saint-Martin-Vésubie une nouvelle fois touchés par de fortes intempéries.





Les ouvrages provisoires jamais achevés ont été encore emportés ! pic.twitter.com/HSbsYAVTXm — Eric Ciotti (@ECiotti) June 24, 2024

Les sinistrés ont ensuite été accueillis dans la mairie du village par le maire Ivan Mottet. «Soutien aux habitants de mon village de Saint-Martin-Vésubie une nouvelle fois touchés par de fortes intempéries. Les ouvrages provisoires jamais achevés ont été encore emportés !», a écrit sur X le président des Républicains, Eric Ciotti.

Selon le prévisionniste Gaétan Heymes, ces crues s’expliquent par un «retour d'Est», un phénomène météorologique qui se caractérise par une «perturbation pilotée par une dépression située généralement vers la Méditerranée» selon La Chaîne Météo et survient plus souvent en hiver. «Peu de données côté français, par contre de l'autre côté de la frontière, il est tombé 117 mm depuis le début de l'épisode au barrage de Chiotas», a précisé l’ingénieur.