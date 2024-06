Orages : voici les 27 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé 27 départements en vigilance jaune pour risque d’orages ce mardi 25 juin.

Vigilance ! Des orages sont en effet à prévoir ce mardi 25 juin et 27 départements ont été placés en vigilance jaune pour ce motif.

Les départements concernés par cette alerte sont les suivants : le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, l'Ain, la Haute-Savoie, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône, le Cantal, la Haute-Loire, l'Isère, la Savoie, la Lozère, l'Ardèche, la Drôme, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse, et la Corse-du-Sud.

Le bulletin fait état d'averses persistantes ce matin en Corse, Côte-d'Azur et dans les Alpes-du-Sud.

«Ces averses vont se décaler au fil des heures en direction du nord et de l'ouest. Elles deviennent orageuses l'après-midi et concernent la quasi-totalité de la région PACA, ainsi que Rhône-Alpes-Auvergne, le sud de la Franche-Comté et la Corse», peut-on y lire.

Si des poches de grisaille matinales sont existantes sur la Bretagne, la Normandie, les côtes aquitaines, le relief du Massif central et du Jura, elles finiront par se déliter pour laisser place à une journée bien ensoleillée dans l'ensemble, malgré des cumulus qui bourgeonnent du pays à la mi-journée.

Les minimales se situent entre 13 °C et 16 °C sur la moitié nord du pays, entre 16 °C et 20 °C plus au sud.

Les maximales deviennent un peu plus estivales, de 27 °C à 31 °C dans l'intérieur, 23 °C à 26 °C sur le rivage méditerranéen, mais pas plus de 17 °C à 20 °C le long des côtes de Manche.