Eté 2024 : qu'est-ce que l'«antisunscreen», cette tendance soutenue par les influenceurs et qui inquiète les dermatologues ?

Sur les réseaux sociaux, plusieurs influenceurs prônent des alternatives à la crème solaire. Les «antisuncreen» (anti écran solaire) vont même plus loin et affirment ne plus se protéger face aux rayons du soleil. Une pratique très dangereuse rappellent les médecins.

Une tendance qui a de quoi inquiéter alors que le soleil s'installe. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes proposent de ne plus mettre de crème solaire pour se protéger. La raison : «profiter des bienfaits du soleil», selon eux. Pourtant, il s'agit d'un comportement dangereux qui préoccupe les professionnels de la santé.

«Des influenceurs et influenceuses propagent des informations erronées et mensongères concernant la crème solaire, prétendant que ses ingrédients seraient nuisibles pour la peau. Ces affirmations, dénuées de tout fondement scientifique, peuvent mettre en danger la santé publique», a détaillé l'Ordre des chimistes du Québec dans un communiqué.

En effet, de nombreux influenceurs et influenceuses affirment que la crème solaire est un produit dangereux pour la santé. Certains expliquent que l'écran total contiendrait des «produits chimiques nocifs» (@primalphysique), des «actifs cancérigènes» (@paulsaladinomd2) ou encore, comme l'analyse @sproutwiz, que la vitamine D produite par l'exposition au soleil serait bloquée par la crème solaire.

Alors que ces influenceurs antisunscreen (anti écran solaire), sans aucun diplôme scientifique, relatent tous les méfaits de la protection solaire, certains dermatologues répondent à ces nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux. Comme la Dr. Azadeh Shirazi qui ironise sur le sujet : «La crème solaire est toxique. Ne mangez pas le tube, ne remplissez pas votre baignoire et ne vous baignez pas dedans plusieurs fois par jour, car elle est toxique dans ces deux circonstances», mettant en garde contre les fausses informations propagées en se moquant d'elles.

Certains influenceurs proposent, sans aucun recul scientifique ou médical, des alternatives à l'écran total. @katiemaike recommande de se protéger la peau avec de l'huile de coco, tout comme @shannonfairweatherr qui n'utilise que ce dernier produit pour se protéger des UV. Certains prônent même l'exposition au soleil sans aucune protection.

Une hausse du cancer de la peau

Pourtant, l'Institut national du cancer prévient : «Plus de 80 % des cancers de la peau sont liés à une exposition excessive au soleil, principalement des expositions régulières et intenses pendant l'enfance».

L'Ordre des chimistes du Québec met en garde : «Les crèmes solaires sont développées pour protéger la peau des effets nocifs des rayons ultraviolets (UV) du soleil. Les ingrédients actifs, qu'ils soient minéraux ou chimiques, agissent en absorbant, reflétant ou dispersant les rayons UV. Les recherches scientifiques démontrent l'efficacité et la sécurité de ces ingrédients lorsqu'ils sont utilisés conformément aux instructions».

Selon la Ligue contre le cancer, le nombre de cancers de la peau est en progression. Le risque d'en développer un est aujourd'hui de 1 sur 100.