Paris : voici les 5 quartiers où vivent les plus riches

Capitale de la mode et du luxe, Paris concentre un nombre important de millionnaires et milliardaires. Et certains quartiers sont plus prisés que d'autres par ces derniers.

Des salaires qui laissent rêveur et des biens immobiliers qui suscitent l'admiration ou l'envie. Paris est reconnu à l'international comme l'une des plus belles villes du monde. La mode, le luxe ou encore la haute gastronomie sont des symboles de la capitale de la France. Des symboles qui attirent les personnes les plus riches du pays et du monde. Certains endroits de la capitale sont plus prisés que d'autres, nous allons donc découvrir, les 5 quartiers de Paris où vivent les personnes les plus riches.

8e arrondissment : le quartier europe

Dans le 8e arrondissement de Paris, on retrouve le quartier Europe 10, près de la Madeleine, au paysage urbain et à l'ambiance animée, qui abrite 828 habitants. Parmi eux, 10% des plus riches perçoivent en moyenne un salaire net de 15.183 euros par mois après impôts, rapporte Capital.

16e arrondissement : le quartier Muette

Le 16e arrondissement est réputé pour sa population aisée, on y retrouve notamment le quartier Muette 8, à quelques pas de Bois de Boulogne, qui abrite 2.334 habitants qui ont une moyenne d'âge de 42 ans. Parmi eux, 10% des plus riches perçoivent en moyenne un salaire mensuel net de 16.173 euros.

6e arrondissment : LE quartier odéon

Dans le 6e arrondissement de Paris, on retrouve le quartier Odéon 1, situé au nord du jardin du Luxembourg, qui abrite 1.762 habitants. Parmi eux, 10% des plus riches perçoivent en moyenne un salaire mensuel de 16.543 euros après impôts.

7e arrondissement : le quartier gros caillou 11

Dans le 7e arrondissement de Paris, on retrouve le quartier Gros Caillou 11, qui abrite 1.811 habitants. Parmi eux, 10% des plus riches perçoivent en moyenne un salaire net mensuel de 16.801 euros.

7e arrondissement : le quartier gros caillou 6

Vous l'aurez compris, le quartier Gros Caillou est le plus prisé par les personnes aisées financièrement dans Paris. Le quartier Gros Caillou 6 qui abrite 1.689 habitants arrive largement en tête de ce classement avec 10% des plus riches qui perçoivent en moyenne un salaire mensuel de 21.884 euros après impôts.

Ce quartier chic, où se trouve parmi les plus beaux hôtels particuliers de la capitale, mêle les restaurants haut de gamme, les hôtels de luxe et les immeubles haussmanniens avec une magnifique vue sur la tour Eiffel.

Vous l'aurez compris à la vue de ce classement, le 7e arrondissement est le plus prisé par les personnes aisées qui possèdent un logement sur Paris. Selon Capital, sur les 20 quartiers de Paris où vivent les très riches, 10 d'entre eux se trouvent dans le 7e arrondissement de la ville.