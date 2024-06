90 ans de l’Armée de l’air et de l’espace : meeting aérien, spectacle de drones... La ville de Versailles rend hommage aux héros du ciel ce jeudi

Afin de fêter ces neuf décennies de service, l'Armée de l'air et de l'espace propose deux jours de divertissement au cœur du château de Versailles, ce jeudi 27 et vendredi 28 juin. Un show aérien, un feu d'artifice et un spectacle de drones clôtureront cet anniversaire.

L'Armée de l'air et de l'espace (AEE) fête ses 90 ans cette année. À cette occasion, elle est accueillie dans les célèbres jardins du château de Versailles, ces jeudi 27 et vendredi 28 juin. Au programme pour cet anniversaire : spectacle de danse, cérémonie, démonstration aérienne et feux d'artifice.

deux jours de festivités

Un village «expérience AAE» sera inauguré dès jeudi matin, sur l'esplanade de l'avenue de Paris. En présence de la Patrouille de France, un Mirage 2000C et des simulateurs de vol seront exposés dans ce village. Un spectacle son et lumière sera aussi organisé à La Petite écurie, en hommage aux premiers élèves aviateurs de France.

L'événement sera clôturé vendredi soir par une démonstration aérienne au-dessus des jardins du château. Celle-ci devrait commencer à 20h et durer plus d'une heure. La parade prévoit des parachutistes, une équipe de voltige de l’armée de l’Air et de l’Espace, un A400M, un Caracal, un Rafale et bien sûr la Patrouille de France.

Les visiteurs pourront également profiter d'un show pyrotechnique vendredi en fin de soirée, à partir de 23h15. L'armée reste dans l'air du temps et, propose même un spectacle de drones en même temps que les feux d'artifice.

des premiers pas à versailles

Le lieu n'a pas été choisi au hasard. En effet, le Centre d'études de l'aéronautique, maintenant l’École militaire et d’application de l’aéronautique, s'était d’abord installée à Versailles, dans la Petite Écurie. L'école militaire forme, depuis 1925, des officiers de l'Armée de l'air et de l'espace.

20.000 places avaient été mises en vente sur le site du château de Versailles. Si ces dernières ont toutes été vendues, il sera néanmoins possible d'apercevoir la démonstration aérienne aux abords du château de Versailles.