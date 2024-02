Aviation : quel est l'appareil le plus rapide de tous les temps ?

Au fil des années, les constructeurs spécialisés dans l'aéronautique n'ont cessé de développer leurs technologies afin de construire des avions capables d'atteindre des vitesses records. Si logiquement les avions militaires sont les plus rapides, un engin commercial sort toutefois du lot.

Une compétition permanente pour détenir le titre d’engin le plus rapide dans les airs. Le secteur de l’aviation est sans cesse en évolution afin de fournir des avions performants, mais surtout rapides.

À ce petit jeu, ce sont surtout les avions militaires qui ont pu s’imposer en tant qu’avions les plus rapides de l’histoire. Parmi les nombreux avions de fabriqués, l'un a explosé les records dans les années 1960 : le X-15.

Le Blackbird plus rapide parmi les avions classiques

Cet avion expérimental développé par la Nasa et l’US Air Force a atteint la vitesse maximale de 7.273 km/h, soit l’équivalent de Mach 6.72. Un record qui n’a toujours pas été battu, et qui risque d’être compliqué à atteindre : en effet, cet avion hypersonique était propulsé par un moteur-fusée, lui permettant d’atteindre des vitesses inatteignables avec un moteur classique. Surtout, il était lancé directement dans les airs par un autre appareil le transportant.

Si on prend en compte les avions capables de décoller et atterrir de manière autonome, c’est le Lockheed SR-71 Blackbird qui est l’avion le plus rapide de l’histoire, avec une vitesse maximale de plus de 4.000 km/h, soit l’équivalent de Mach 3,32.

Le mythique Blackbird avait besoin d'un carburant spécial pour voler. © DEPARTMENT OF DEFENSE / AFP

Cet avion militaire, utilisé pour de la reconnaissance et de la surveillance, a effectué ses premiers vols dans les années 1960, en étant déployé sur plusieurs terrains d'opérations comme lors de la guerre du Viêt Nam, ou encore au Moyen-Orient dans les années 1970, avant d’être mis en retrait en 1998.

Le Concorde dépassé par un avion soviétique

Bien aidés par les avions militaires, qui ont bénéficié de nombreuses avancées technologiques en priorité, les avions touristiques et commerciaux sont également capables d’atteindre des vitesses records, dépassant Mach 1, ce qui équivaut à près de 1234,8 km/h.

Le Tupolev Tu-144 avait une silhouette très proche de celle du Concorde.© BENNATI / AFP

Au niveau commercial, un avion s’est détaché du lot en termes de vitesse supersonique et il ne s’agit pas du Concorde, comme beaucoup de personnes peuvent le penser : le Tupolev Tu-144 est l’avion commercial ayant atteint la vitesse la plus élevée de l’histoire dans cette catégorie.

L’avion développé par l’URSS et principalement utilisé par la compagnie nationale Aeroflot était capable de voler à une vitesse maximale de 2.300 km/h, soit près de Mach 2.15. Un total tout juste supérieur à celui du Concorde, capable d’atteindre la vitesse de 2.180km/h (Mach 2.04).