Elections législatives 2024 : Gabriel Attal, François Hollande, Marine Le Pen... Quelles sont les circonscriptions clés du scrutin ?

Ce dimanche 30 juin se tient le premier tour des élections législatives anticipées. Plus d'une dizaine de circonscriptions sont scrutées avec la plus grande attention.

François Ruffin défié dans la Somme, Marine Le Pen sans partage dans son fief, un ex-chef de l'Etat en reconquête et une ancienne Première ministre sous la menace. Le premier tour des législatives, ce dimanche, regorge de points chauds à travers la France.

Le retour de François Hollande

La candidature de François Hollande dans ses terres de Corrèze n’enchantent pas forcément tous les membres du Nouveau Front populaire. L’ancien président s'est publiquement écharpé avec Jean-Luc Mélenchon durant la campagne et n'entendait plus «rester sur sa montagne de Tulle» et «regarder le chaos». Sans «aucun compte à régler» avec Emmanuel Macron, assure-t-il. Son adversaire le plus coriace sera le député sortant, Francis Dubois (DVD). Maire de la commune de Lapleau pendant 21 ans (373 habitants), l’édile a un fort ancrage local. Surtout, il est soutenu par le camp présidentiel.

Gabriel Attal en difficulté

24 ministres du gouvernement Macron repartent au combat. Gabriel Attal se représente dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine, à Vanves. Réélu en 2022 pour un second mandat (59,85 %), le Premier ministre aura comme principal adversaire un candidat LR malgré l’accord passé entre la majorité présidentiel et les Républicains dans les Hauts-de-Seine.

Stéphane Séjourné se lance dans l’inconnu

De son côté, Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères, est investi pour la première fois lors d’une élection nationale. Lors de la dernière mandature, la 9e circonscription des Hauts-de-Seine était détenue par un député Renaissance, Emmanuel Pellerin.

marc fesneau et thomas cazenave en danger face aux candidats RN

Quelques ministres sont menacés par le Rassemblement national, comme Marc Fesneau dans le Loir-et-Cher, ou par la gauche comme Thomas Cazenave à Bordeaux.

Une élection sans enjeu ministériel pour Gérald Darmanin

En pleine entreprise d'émancipation vis-à-vis de l'exécutif, Gérald Darmanin joue lui une partie de son avenir politique à Tourcoing face au RN, mais il semble bien parti : un sondage Ifop pour Paris Match lui donnait mardi plus de 40% d'intentions de vote dès le premier tour.

Certains ministres devraient passer sans grande difficulté

Olivia Grégoire (12e circonscription de Paris), Guillaume Kasbarian (1re circonscription d’Eure-et-Loire) et Roland Lescure (1re circonscription des Français de l’étranger) ne devraient pas connaître trop de difficultés dans leur tentative de réélection.

eric Woerth et clément Beaune pourraient quitter l’Hémicycle

Seul député Renaissance de son département de l’Oise, l’ancien ministre du Travail de Nicolas Sarkozy, Eric Woerth, devrait connaître toutes les peines du monde à conserver son siège de député qu’il occupe depuis 2010. La montée exponentielle du RN dans ce département pourrait lui coûter cher. De son côté, Clément Beaune (Renaissance) sera concurrencé par Emmanuel Grégoire (Nouveau Front populaire) dans la 7e circonscription de Paris.

Marine Le Pen pourrait être élue au premier tour

L'issue des législatives à Henin-Beaumont ne fait aucun doute, mais il y a un enjeu dès dimanche : Marine Le Pen sera-t-elle élue dès le premier tour ? Cela semble hautement probable. Dans sa ville du Pas-de-Calais, Marine Le Pen a déjà dépassé les 50% dès le premier dimanche de scrutin en 2022, mais sans décompter les 25% des inscrits nécessaires pour être élue directement. Lors des dernières élections législatives, elle avait largement dominé Marine Tondelier.

Nicolas Dupont-Aignan face à un ancien ami

Député de la 8e circonscription de l’Essonne depuis 1997, Nicolas Dupont-Aignan a un adversaire de taille lors de ces élections législatives. Le candidat LR, François Durovray, est un ancien proche du président du parti Debout La France. «Ça me rend triste sur le plan personnel, regrette Nicolas Dupont-Aignan. Il m’a trahi, il me plante un couteau dans le dos. C’est le parrain de ma fille, je trouve ça moche», a déclaré Nicolas Dupont-Aignan dans les colonnes du Parisien. François Durovray dispose d’une forte popularité chez les habitants de la circonscription en tant qu’ancien maire de Montgeron et pourrait bien renverser Nicolas Dupont-Aignan.

Ruffin, loin d'être gagné

Avec 40% pour le RN lors des européennes de juin dernier, la situation est identique dans les alentours d'Abbeville, dans la Somme, où François Ruffin met en jeu ses ambitions de «Premier-ministrable», lui qui s'est clairement détaché du leader insoumis Jean-Luc Mélenchon dans la campagne. L'ancien journaliste croit au «miracle», en mobilisant notamment le monde ouvrier abstentionniste.

Dans l'Eure, un socialiste isolé

Dans l'Eure, la montée du RN est illustrée par une situation frappante : une petite circonscription socialiste prise en étau par quatre territoires RN. Bientôt cinq ? Philippe Brun ne l'entend pas ainsi et va tenter de conserver son siège. Mais il va devoir cravacher : en 2022, il n'avait résisté à la vague bleu marine qu'à 350 voix près.

Un duel loïc Signor vs louis Boyard dans le Val-de-Marne

Dans la 3e circonscription du Val-de-Marne, le plus jeune député sortant de France, Louis Boyard, affronte l’un des porte-paroles de Renaissance : Loïc Signor. Ce dernier, ancien journaliste à CNEWS, pourrait créer la surprise lors des prochaines élections. Il ne faut pas sous-estimer pour autant la candidature du secrétaire général du Mouvement conservateur, Arnaud Barbotin. Le RN a récolté 27,3% des voix dans cette circonscription le 9 juin dernier.