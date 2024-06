Météo : chute des températures, temps nuageux... À quoi faut-il s'attendre cette semaine ?

Après une semaine marquée par les premières grosses chaleurs de l'été, le temps va de nouveau se montrer plus capricieux dans les prochains jours.

Cela n'aura pas duré. Alors que la semaine écoulée a été marquée par les premières journées ensoleillées et de grosses chaleurs, le temps va de nouveau se gâter sur une grande partie du territoire métropolitain dans les prochains jours. Les températures vont chuter et la grisaille sera de retour, notamment au nord-est du pays.

Ainsi, selon les prévisions de Météo-France, ce lundi, un temps très nuageux est attendu sur la quasi-totalité de l'est du pays, notamment à Lille, à Metz, mais aussi plus au sud à Lyon ou encore à Nice. Pour Paris, la journée de lundi devrait laisser entrevoir quelques éclaircies. Côté températures, le mercure atteindra les 22 °C dans la capitale dans l'après-midi. Il grimpera jusqu'à 26 °C pour Marseille et Ajaccio, à l'inverse de Lille, où il fera au maximum 19 °C.

Pour la journée de mardi, la pluie fera son apparition au nord-est du pays, notamment à Reims. Des averses éparses toucheront les villes de Bordeaux et de Biarritz. Le reste du territoire aura droit à une journée nuageuse avec quelques éclaircies, comme à Paris, Rouen ou encore Toulouse. Seul le sud-est du pays pourra profiter d'une après-midi ensoleillée, notamment à Nice et Marseille. Il fera 20 °C à Paris dans l'après-midi. Les maximales seront pour Montpellier avec 28 °C, tandis que les températures à Metz ne dépasseront pas les 16 °C.

©MétéoFrance



De la pluie JEUDI

Mercredi, le ciel sera de nouveau nuageux sur la majorité du territoire, avec des températures comprises entre 17 et 26 °C. Les maximales seront pour Marseille et Montpellier. Le nord-est du pays sera encore touché par des pluies éparses.

La journée de jeudi devrait être la plus pluvieuse de la semaine. La France sera coupée en deux avec une grande partie du pays qui n'échappera pas aux gouttes tandis que le sud-est du pays devrait profiter du soleil, notamment à Montpellier où il fera 30 °C. Pour le reste du territoire, les températures oscilleront entre 17 et 22 °C. Les intempéries devraient cesser dans la soirée.

©MétéoFrance



Vendredi, le temps devrait de nouveau osciller entre nuages et éclaircies pour une grande partie du pays. Seul le sud-est profitera du soleil avec des températures de 28 °C à Montpellier, Perpignan et Ajaccio. Des averses devraient toucher le nord du pays, notamment Lille, Rouen et Amiens. Les minimales seront pour Metz avec 19 °C.