Orages : voici les 6 départements en vigilance jaune ce dimanche

Dans son bulletin émis ce dimanche 30 juin à 6h, Météo-France a placé 6 départements en vigilance jaune orages pour la journée.

Le temps dans l’Hexagone sera largement nuageux et pluvieux ce dimanche, avec localement des risques d’orages. Après avoir anticipé une dépression ce samedi soir avec 14 départements français placés en vigilance orange pour les tonnerres, Météo-France a finalement revu ses prévisions à la baisse ce dimanche matin en mettant 6 départements en vigilance jaune orages.

© Météo-France



Ces derniers se situent tous à la frontière franco-espagnole, puisqu’il s’agit des



Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, d’Andorre, de l’Ariège et des Pyrénées-Orientales.

«Du Grand-Est jusqu'au Limousin et l'Auvergne Rhône-Alpes, les résidus orageux de la veille s'attardent en matinée, et donnent encore des pluies, parfois modérées sur le Nord-Est. Ailleurs la journée débute sous un temps plus calme mais souvent bien nuageux. Le soleil est plus franc près de la Méditerranée», a prévu Météo-France pour ce dimanche matin.

«L'après-midi, le risque orageux persiste en Rhône-Alpes, et des averses sont encore possibles du Grand-Est au Massif central. Sur le reste du pays, le temps devient variable, alternant nuages et éclaircies, mais le ciel est plus chargé avec des averses vers les Hauts de France ainsi que sur les Pyrénées, où les averses peuvent aller localement jusqu'à l'orage», a conclu l’organisme météorologique de référence.

Les températures seront fraîches pour la saison dans l’après-midi, à l’exception des villes situées sur la Cote d’Azur.

© Météo-France

La minimale attendue sera de 17°C à Chaumont (Haute-Marne) et les maximales de 28°C à Montélimar (Drôme) et à Ajaccio (Corse-du-Sud).