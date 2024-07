Voies réservées pour les JO 2024 : amendes, fonctionnement... Tout savoir sur les radars activés dès le 15 juillet

Depuis l’été dernier, des radars intelligents ont été installés sur une large partie du périphérique nord de Paris en prévision des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ces derniers vont verbaliser dès le 15 juillet prochain les conducteurs utilisant la voie réservée aux athlètes et à leur délégation, ainsi qu’aux secours et aux transports en commun.

Des radars dont l’usage doit être pérennisé après les JOP 2024. Afin de fluidifier le trafic routier pour les athlètes et leur délégation, mais aussi pour les secours et les transports en commun à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques 2024, les pouvoirs publics ont décidé de réserver des «voies dédiées» sur le périphérique parisien du 15 juillet au 15 septembre. Cette information a été confirmée par la préfecture de police de Paris à CNEWS.

Pour faire respecter l’usage des voies réservées du périphérique, de nombreux radars intelligents ont été déployés depuis l’été dernier sur le périphérique nord de la capitale. Ces appareils verbaliseront les véhicules ne respectant pas les critères dictés plus haut en dressant une contravention de 135 euros.

Dans les faits, seuls les 250.000 véhicules accrédités auprès du Comité d’organisation olympique pourront circuler sur les voies réservées aux heures de pointe sans risque d’écoper d’une contravention entre mi-juillet et mi-septembre. Les radars, dotés d’un système de lecture automatique des plaques d’immatriculation (Lapi) à haute fréquence, pourront ainsi différencier les usagers de la route autorisés ou non à emprunter cette file.

Les voies dédiées, positionnées sur la file de gauche du périphérique, seront indiquées par des panneaux à messages variables.

Un dispositif amené à concerner le covoiturage après les JO 2024

La Ville de Paris, gestionnaire du périphérique, a prévu de transformer les voies olympiques en files de covoiturage (réservées aux bus, aux taxis et aux véhicules avec au moins deux personnes à bord) et d’étendre le dispositif à l’intégralité de l’anneau routier.

Le projet municipal a planifié la réouverture des voies olympiques transformées en voies de covoiturage dès la fin de l’année et l’extension à la partie sud du périphérique six mois plus tard.