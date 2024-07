Météo : à quoi s’attendre ce week-end ?

Alors que Météo-France prévoit une journée de vendredi assez calme et «relativement agréable», une dégradation devrait perturber le ciel en soirée depuis le Sud-Ouest. Une tendance qui devrait se prolonger pour samedi.

Des nuages au programme d'un premier gros week-end des vacances d'été. Selon les prévisions de Météo-France, la grisaille devrait s’imposer ce vendredi sur une majorité de l’Hexagone, à l’exception de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. De faibles pluies pourront également survenir en Bretagne. «Dans l'après-midi quelques éclaircies se développent, mais de petites ondées sont encore possibles près du littoral de Manche», précise le service météorologique.

Du vent de sud-ouest «est sensible avec quelques rafales entre 50 et 70 km/h à la côte», indique aussi Météo-France. Le soleil quant à lui fera quelques apparitions dans l'ouest, de la Vendée à l'Aquitaine et sur la Corse. Il restera voilé sur le reste du pays.

Il faudra toutefois s’attendre à une dégradation orageuse en soirée. Cette dernière s’étendra dans la nuit «sur l'ouest de l'Auvergne puis parvient à gagner le Centre-Est». Cette tendance se confirmera pour la journée de samedi en raison de «l’influence d’une goutte froide qui circule des îles britanniques vers la mer du Nord».

Orages localement forts

«Tandis qu’une perturbation peu active pénètre sur les régions du Nord-Ouest, des orages circulent dans l’air chaud à l’avant, du Sud-Ouest vers le Nord-Est et les Alpes», prévient Météo-France qui annonce que des orages localement forts «sont possibles entre le quart Sud-Ouest, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté».

Dimanche, le temps se calmera, mais le ciel s’annonce couvert sur l’ensemble du territoire hormis sur la côte méditerranéenne. Le risque d’un épisode orageux plane toutefois sur l’Occitanie, dans les Alpes et le Jura.

Côté températures, les minimales seront comprises entre 8 et 12° C sur la moitié nord, 10 et 16° C dans le sud, jusqu'à 20° C dans le Sud-Est pour la journée de vendredi. Les maximales quant à elles pourront atteindre 22° C de la Bretagne aux côtes de Manche, 27° C sur la moitié nord et 31° C dans le sud.

Samedi, le mercure ne devrait pas beaucoup évoluer par rapport à la veille. Il pourrait aller jusqu’à 28° C à Montélimar ou observer des minimales à 12° C à Brest. Ce scénario devrait se poursuivre pour dimanche.