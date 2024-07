Sondage : 41% des Français voteraient pour un candidat RN et 32% pour un candidat LFI, en cas de duel entre les deux

A l'approche du second tour des élections législatives, dimanche 7 juillet, un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD montre que 41% des Français voteraient pour un candidat RN et 32% pour un candidat LFI, en cas de duel entre les deux.

Les Français s'apprêtent à reprendre le chemin des urnes, ce dimanche 7 juillet, pour le second tour des élections législatives. Alors que la campagne bat encore son plein dans de nombreuses circonscriptions, un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce jeudi 4 juillet montre qu'en cas de duel entre un candidat du RN et un candidat LFI, 41% des Français voteraient pour le premier et 32% pour le second.

Le reste de l'échantillon, à savoir 27% des interrogés, a répondu «ni l'un ni l'autre» à la question «au second tour des élections législatives dimanche prochain, dans le cas où vous n'auriez le choix qu'entre un candidat de La France insoumise (LFI) et un candidat du Rassemblement national (RN), pour qui voteriez-vous ?».

Dans le détail, c'est parmi les 50 à 64 ans que l'on trouve la plus large part d'électeurs optant pour le candidat RN (49% contre 25% pour LFI), puis viennent les 65 ans et plus, à 37% contre 26%. Le candidat LFI arrive en tête chez les 18-24 ans mais la victoire est moins large, à 49% contre 45% pour le RN. Il l'emporte également du côté des 25 à 34 ans (40% contre 35%).

A noter que la part de ceux qui ne choisissent aucun des deux candidats est la plus élevée chez les 65 ans et plus, à 36%, et la plus faible chez les 18 à 24 ans, à hauteur de 6% seulement.

Sans surprise, les interrogés qui disent avoir l'intention de choisir le candidat LFI ont en majorité (87%) voté pour le Nouveau Front Populaire au premier tour des élections législatives. De la même façon, ceux qui optent pour le candidat RN avait pour la plupart (98%) déjà accordé leur vote à un ou une candidat(e) investie ou soutenu(e) par le parti de Jordan Bardella le 30 juin dernier.

Pas de majorité absolue ?

Les électeurs ayant choisi la majorité présidentielle au premier tour sont évidemment plus divisés puisque 49% d'entre eux refusent de choisir l'un ou l'autre des deux candidats, 37% vont vers LFI et 13% optent pour le RN.

Le rapport s'inverse concernant les personnes ayant choisi un bulletin Les Républicains ou divers droite au premier tour : 47% se détournent des candidats RN et LFI, 38% choisissent le premier et 15% le second.

Invoquant un «front républicain», 130 candidats de gauche et 80 macronistes se sont déjà désistés dans le but de faire barrage au RN au second tour. Dans ces conditions, un sondage Opinionway pour CNEWS, Europe 1 et le JDD paru ce jeudi soir estime que le Rassemblement national et ses alliés feraient élire entre 205 et 230 députés, devant le Nouveau Front populaire (150 à 180 élus), et le camp présidentiel (125 à 155 sièges). Ce scénario ne permettrait à aucun camp de bénéficier seul d'une majorité absolue à l'Assemblée.