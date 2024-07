Sondage : voici à quoi pourrait ressembler l'Assemblée nationale au lendemain du second tour des législatives

À trois jours du second tour des élections législatives, un baromètre Opinionway pour CNEWS, Europe 1 et le JDD dévoile ce jeudi une projection de la composition de l’Assemblée nationale à l’issue des élections. Selon les estimations, le Rassemblement national et ses alliés remporteraient une majorité relative, avec 205 à 230 sièges.

Le Rassemblement national première force en présence à l’Hémicycle, une tendance qui se confirme. C’est ce qu’indique la dernière projection de la composition de l’Assemblée nationale réalisée par Opinionway pour CNEWS, Europe 1 et le JDD ce jeudi 4 juillet, à trois jours du second tour.

Selon les données du dernier baromètre d’Opinionway, le Rassemblement national de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, ainsi que ses alliés comme Éric Ciotti et une partie des Républicains, devraient être le premier groupe politique à l’Assemblée nationale à l’issue du second tour des élections législatives, avec 205 à 230 sièges. Bien au-dessus des 88 sièges possédés par le RN avant la dissolution de l’Assemblée nationale, prononcée par Emmanuel Macron le 9 juin dernier.

La coalition du Nouveau Front populaire, composée de nombreux partis dont la France insoumise, Europe Écologie-Les Verts, le Parti communiste français ou encore le Parti socialiste est projeté comme la deuxième force en place à l’Assemblée nationale avec 150 à 180 sièges, soit 19 à 31 sièges supplémentaires pour les partis de gauche et l’extrême-gauche.

La majorité et les Républicains en perte de sièges

Auparavant en majorité relative au sein de l’Hémicycle avec 169 sièges avant sa dissolution, le groupe de la majorité présidentielle ne devrait se retrouver qu’avec 125 à 155 députés au sein de l’Assemblée nationale. Une baisse importante pour le camp d’Emmanuel Macron, puisque cela représenterait une perte de 95 à 125 sièges, selon ces projections.

Autre parti politique projeté en baisse selon le dernier baromètre Opinionway : les Républicains. Touché par une crise majeure depuis le 11 juin, avec l’annonce de son président Éric Ciotti pour une alliance en faveur du RN, rejetée par de nombreux membres des Républicains, le parti ainsi que ses alliés ne devraient obtenir qu’entre 38 à 50 sièges, loin des 61 sièges précédemment acquis.

Enfin, entre 8 à 12 sièges sont projetés pour de plus petits partis, comme les représentants de partis régionaux ou encore Debout la France, dirigé par Nicolas Dupont-Aignan et dont le poste de député est en danger dans la 8e circonscription de l’Essonne pour la première fois depuis 1997.

*La modélisation a été réalisée à partir d’intentions de vote pour le second tour des élections législatives, dans des sondages distincts selon le type de configuration, réalisés les 3 et 4 juillet. À partir de ces enquêtes, un modèle de report de voix a été calculée, différent pour chaque type de configuration.