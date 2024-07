Trafic de drogue : un groupe criminel international, opérant entre la France et l'Albanie, démantelé

Quelque 20 personnes d'origines albanaises ont été arrêtées entre février et ce début de mois de juillet en France et en Albanie, suspectés d’avoir participé à un trafic international de stupéfiants.

Leur organisation approvisionnait des points de deal de plusieurs départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Soupçonnés d'avoir participé à un trafic international de stupéfiants, 20 individus albanais ont été arrêtés entre février et début juillet de cette année, à la fois en France mais aussi en Albanie, où se trouvaient les gérants du réseau ainsi que les bénéfices de la vente de drogue réalisée dans l'Hexagone.

«C'est un réseau d'envergure sur la masse et la quantité écoulée. Il fallait une surface financière très importante pour ces importations. L'argent était ensuite rapatrié en Albanie», a indiqué à CNEWS une source proche du dossier.

Dans le détail, un chef de réseau accompagné de trois lieutenants en Albanie, faisaient importer de la drogue depuis les Pays-Bas pour irriguer quotidiennement des points de deal du Rhône, de la Loire, de l'Ain, de Savoie et de Haute-Savoie.

Les têtes pensantes arrêtées en Albanie

Une cellule d'enquête commune, mise en place l'an dernier, a ainsi permis l'arrestation d'une vingtaine d'Albanais, dont 16 en France. Cette cellule a pu faciliter les échanges d'informations entre les enquêteurs français de la Section de recherche de Lyon (SR) et leurs homologues en Albanie. Des interpellations ont eu lieu dans les deux pays pour démanteler cette structure criminelle internationale.

L'homme suspecté d'être le donneur d'ordres a été arrêté en Albanie, ainsi que deux de ses complices présumés dans une opération menée du 1er au 3 juillet. Pas moins de 150 policiers locaux et des gendarmes de la SR de Lyon ont été mobilisés.

Un quatrième membre de ce réseau avait lui été arrêté en février alors qu'il était en France, où il est suspecté d'avoir fait l'intermédiaire entre le donneur d'ordres et les livreurs basés à Villeurbanne. Cet individu est également soupçonné d'avoir géré en parallèle une autre filière d'importation d'héroïne et de cocaïne.

Dans la foulée de son arrestation, il a été renvoyé en Albanie où il était recherché pour purger une peine de seize ans de prison pour traite d'êtres humains et proxénétisme de mineurs.

Une dizaine de points de deal démantelés

«Pour livrer, ils pouvaient partir à une heure du matin et revenaient à 10h. Ces individus ont une trentaine d'années et faisaient des allers-retours en Albanie et en prison. Leur traque a été compliquée par une particularité qui veut que dans leur pays, ils peuvent changer de nom plusieurs fois de manière tout à fait légale», a précisé cette même source à CNEWS.

L'aboutissement de ces investigations lancées à l'été 2022 a permis le démantèlement de plus de dix points de deal en région Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi la confiscation de 100.000 euros en espèces et 18 véhicules dont deux impliqués dans l'importation de drogue en novembre 2023.

En France, plus de dix kilos de cocaïne et d'héroïne ont été saisis par les enquêteurs ainsi que 82 kilos de produits de coupe, qui pouvaient permettre la réalisation de plus de 400 kilos de «produit» fini, avec une valeur marchande estimée à 800.000 euros.