Famille d'un présentateur de la BBC tuée à l'arbalète : ce que l'on sait

Ce mardi 9 juillet, un homme a attaqué et tué 3 femmes au Royaume-Uni à l'aide d’une arbalète. Les victimes ont été identifiées comme l'épouse et les deux filles de John Hunt, un présentateur de courses hippiques de la chaîne anglaise BBC. La police britannique s’est lancée à la poursuite du suspect.

Une véritable chasse à l’homme. Depuis ce mardi 9 juillet, la police anglaise est lancée dans la traque d’un individu ayant fait trois victimes. Il s'agit de la famille de John Hunt, un journaliste de la BBC. L'homme recherché s'était armé d’une arbalète.

La BBC a indiqué que les trois femmes tuées étaient âgées de 25, 28 et 61 ans. Le procureur a fait état d’une «attaque ciblée» et a affirmé que «d’importantes ressources policières» avaient été déployées dans la région de Bushey dans le nord de Londres pour retrouver l'homme.

Répondant au nom de Kyle Clifford, le meurtrier a été invité publiquement par le procureur à se rendre. «Kyle, si vous voyez ou entendez cela, veuillez contacter la police», a-t-il lancé. Le public a, quant à lui, été invité à ne pas prendre de risque en cas de contact avec le fugitif. Ce dernier pourrait être encore armé.

Les trois victimes ont été tuées dans la même maison.

Les voisins ont livré un témoignage glaçant. «Des policiers armés sont arrivés en courant, criant "restez chez vous"… ils nous ont coupés du monde et nous ont pratiquement enfermés, ont-ils raconté selon des témoignages relayés par l'Agence France-Presse. On aurait dit des cris d’enfants, des cris de quelqu’un, puis c’est devenu plus strident et je me suis dit : "C’est vraiment une femme qui crie !" Et en quinze minutes, c’était le chaos absolu».

Yvette Cooper, la Ministre de l'Intérieur britannique s’est exprimée sur X cet après-midi pour présenter ses condoléances à la famille de John Hunt. «Mes pensées vont à la famille et aux amis de celles qui ont été tuées, ainsi qu'à la communauté», a-t-elle déclaré.

The loss of three women’s lives in Bushey last night is truly shocking. My thoughts are with the family & friends of those who have been killed & with the community.





I am being kept fully updated. I urge people to support @HertsPolice with any information about this case.

— Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) July 10, 2024