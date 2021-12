Château de Windsor : l'intrus arrêté le jour de Noël voulait assassiner la reine

Un homme a été arrêté pour s'être introduit dans le domaine du château de Windsor armé d'une arbalète. Interné en psychiatrie, l'individu a déclaré qu'il voulait assassiner la reine Elisabeth II en représailles du massacre d'Amritsar en Inde, en 1919.

Habituée à passer les fêtes à Sandringham dans l'est de l'Angleterre, elle y a renoncé cette fois-ci à cause de la montée de la Covid-19 et du variant Omicron. Cette année, la reine Elisabeth II passait Noël dans le territoire du château de Winsdor, en périphérie de Londres. C’est alors qu’un homme s’est introduit sur les lieux, armé d’une arbalète.

Pour rappel, l’arme ne nécessite aucune licence ni enregistrement au Royaume-Uni. «Nous pouvons confirmer que les procédures de sécurité ont été déclenchées quelques instants après l’entrée de l’homme sur le site et qu’il n’est entré dans aucun bâtiment» affirme la police, selon les colonnes de l‘AFP.

Suite à un signalement, l’homme âgé de 19 ans et résident de Southampton a été interpellé par la Thames Valley Police avant de n'avoir pu faire aucun dégât, il était également muni d’une échelle et d’une corde pour franchir les barrières en métal.

Dans une vidéo rendue publique par le tabloïd The Sun, l'homme vêtu d'un pull à capuche noire et masque blanc a déclaré qu'il allait «tenter d'assassiner la reine Elisabeth II»

De même, l'individu se présente comme un Indien sikh et dit chercher la «revanche» pour un massacre commis en 1919 par les troupes britanniques contre des manifestants en Inde. Sans confirmer l'authenticité de ces images, la police de Londres a indiqué que «des enquêteurs évaluent le contenu d'une vidéo».

Âgée de 95 ans, la reine passait ses premières fêtes de fin d’années depuis la mort de son époux Philip en avril à 99 ans. Dans ses vœux diffusés samedi 25 décembre, elle n’a pas manqué de lui rendre hommage publiquement.