Fêtes de Bayonne : ouverture anticipée, dispositif de sécurité, programmation... Tout savoir sur le rassemblement qui s'ouvre ce mercredi

En raison de l’organisation des Jeux olympiques à Paris, les Fêtes de Bayonne s’ouvriront en avance, ce mercredi 10 juillet, et fermeront leurs portes le dimanche 14 juillet. Cette édition 2024 verra ainsi son traditionnel programme bousculé par le calendrier et se trouvera sous haute surveillance après les tragiques événements de l’année passée.

Un événement attendu, mais sous haute tension. L’ouverture officielle des Fêtes de Bayonne sera avancée, cette année, en raison des Jeux olympiques de Paris. Avec un démarrage prévu ce mercredi 10 juillet pour cinq jours de liesse en rouge et blanc, le rassemblement sera toutefois sous haute surveillance des autorités, après la mort d’un quadragénaire roué de coups lors de la première soirée de l’édition 2023 et les cinq plaintes pour viol qui ont entâché l'événement.

Le porgramme complet

Pour cette édition 2024, la cérémonie d'ouverture officielle des Fêtes des Bayonne se déroulera ce mercredi 10 juillet autour de 16h45 place de la Liberté, au pied de la mairie, avec le traditionnel jeté des clés de la ville. Un feu d’artifice et des concerts avec de nombreux invités viendront rythmer la fin d’après-midi avant le «véritable» démarrage des festivités, de 20h jusqu’à 3h du matin, avec des «soirées DJ» et multiples animations un peu partout dans la ville.

Le jeudi 11 juillet sera la journée consacrée aux enfants. Au programme : dégustations de chocolats, défilés, jeux de pistes en famille, courses de taureaux à roulettes, concerts et autres activités pour petits et grands dans une ambiance festive. Une démonstration de «chistera grand gant» sera également effectuée dans l’après-midi, avant un grand tournoi de pétanque dans la soirée. Les festivités «pour les plus grands» suivront ensuite jusqu’à 3h du matin.

Vendredi 12 juillet, la journée sera consacrée aux associations avec des rassemblements, des chorales, des démonstrations de pelote basque, ou encore des défilés et des courses de vaches, avant une corrida «blanche» qui se tiendra aux arènes de la ville, de 18h30 à 21h. Comme chaque jour, des festivités suivront dans toute la ville jusqu’à 3h du matin.

La journée des traditions se tiendra ensuite le samedi 13 juillet avec des démonstrations d’activités aériennes, des courses de vaches, un tournoi de pétanque, des courses d’aviron sur l’Adour, un apéritif géant dans les Halles de Bayonne, l’exposition des chars du Corso lumineux sur le thème de l’olympisme, avant une grande corrida à cheval avec les adieux de Pablo Hermoso de Mendoza (un célèbre cavalier, ndlr) qui effectuera, ce jour-là, sa seule prestation dans la région.

Enfin, la journée de clôture se tiendra le dimanche 14 juillet, jour de fête nationale. À cette occasion, plusieurs messes seront notamment célébrées, avant le fameux défi des tauromachies populaires, le départ de la cavalcade taurine vers les arènes, et enfin la cérémonie de clôture officielle des Fêtes de Bayonne, accompagnée d’un grand feu d’artifice et du départ du Roi Léon.

Un dispositif de sécurité renforcé

Le sous-préfet, le maire, le procureur de la République et le commissaire de Bayonne ont présenté, mardi 2 juillet, le dispositif sécurité des Fêtes de Bayonne. Le nombre de personnels est maintenu par rapport aux années précédentes et la vidéoprotection est renforcée. Pas moins de 900 personnels seront mobilisés cette année. Dans le détail, quatre compagnies de CRS - trois la nuit et une en journée - seront déployées pendant les cinq jours de fêtes.

Dans le détail, 280 agents renforcent les 120 policiers nationaux mobilisés, auxquels s'ajoutent des effectifs de gendarmerie pour les contrôles routiers périphériques, des agents des douanes, de la police aux frontières, de la sûreté ferroviaire et des militaires du dispositif Sentinelles. Au total, pas moins de 520 personnels de sûreté - auxquels s'ajoutent les policiers municipaux et les services de sécurité privés employés par la mairie - sont intégrés dans le dispositif.

La principale préoccupation «c’est la gestion des flux, des mouvements de personnes» dans une ville, des rues, des places, une configuration bayonnaise qui ne «se prête pas à une telle masse de personnes», rappelle Fabrice Rosay, le sous-préfet du département, alors que 1,3 million de Festayres ont été comptabilisés l'an passé. Les autorités entendent notamment éviter un nouveau drame comme celui survenu l’an passé : le meurtre de Patrice Laniès, le premier soir des festivités 2023, devant chez lui, frappé à mort par trois fêtards, mais aussi les cinq plaintes pour viol qui ont été recensées au cours de l’événement.

115 caméras de surveillance

Par ailleurs, le dispositif sera complété par un important système de vidéoprotection avec les 115 caméras multidirectionnelles de la ville, installées à l'année dans le périmètre des Fêtes et régulièrement étoffées, auxquelles s'ajoutent des dispositifs de captation de la police nationale et, pour la première fois cette année, un drone. Le tout est géré depuis le PC sécurité installé dans la Maison des Associations à Glain pour les Fêtes.

Le dispositif de prévention des violences sexistes et sexuelles a également été renforcé cette année, assurent la mairie et le sous-préfet. «On a professionnalisé les choses», explique Christian Millet-Barbet, adjoint au maire en charge de la sécurité publique. Des salariés formés de l'association Atherbea, payés par la Ville et l'État, interviendront pour faire de la prévention sur le stand de l'association Maina (du côté de la faculté), recueillir d'éventuelles victimes, et qui effectueront des maraudes en ville.

Déploiement du dispositif «Angela»

Enfin, le dispositif national Angela sera déployé sur Bayonne pendant ces Fêtes. Il s'agit de lieux refuges identifiés, commerces, bars, hôtels, dont le personnel est sensibilisé pour recueillir et mettre en sécurité des personnes agressées ou qui se sentent en danger. Un dispositif de prévention des agressions sexistes et sexuelles qui ne «sera jamais suffisant tant qu'il y aura des agressions», reconnait néanmoins le sous-préfet.

Côté sanitaire, le dispositif de sécurité des Fêtes de Bayonne est complété par 380 personnes dédiées au secours aux personnes : 100 sapeurs-pompiers, 30 personnels du SAMU (médecins, infirmiers et aide-soignants), 150 membres de la Croix-Rouge et 100 de la protection civile. Là encore, des moyens similaires aux années précédentes.