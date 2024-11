«Meilleurs franchisés & partenaires de France» : suivez en direct la cérémonie de la 37e édition du concours IREF

La cérémonie de la 37e édition du concours des «Meilleurs Franchisés & Partenaires de France» de la Fédération des Réseaux européens de Partenariat et de Franchise (IREF) a lieu ce lundi 25 novembre à Paris.

Dernière ligne droite pour les futurs lauréats. Ce lundi 25 novembre, la cérémonie de remise des prix de la 37e édition du concours des «Meilleurs Franchisés & Partenaires de France» se tient à Paris.

Organisée par la Fédération des Réseaux européens de Partenariat et de Franchise (IREF), cet événement a pour écrin exceptionnel le Studio Gabriel, situé tout près des mythiques Champs-Élysées (8e).

Cet événement, dont CNEWS est partenaire, est animé par Elise Hannart et est diffusé en direct sur les réseaux sociaux de l’IREF et les canaux digitaux de CNEWS.

Une belle opportunité pour les lauréats

Durant la cérémonie, soixante-six lauréats vont être récompensés parmi six catégories : Meilleurs Franchisés & Partenaires de France, Meilleures Enseignes de France, Espoirs des Réseaux de Franchise et de Partenariat, Trophée International de la Franchise & du Partenariat, le Grand Prix du Jury et enfin le Grand Prix Jean-Paul Clément.

Cette année, le concours des «Meilleurs Franchisés & Partenaires de France» de l’IREF est parrainé par le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Il permet aux lauréats d’avoir «une occasion unique de prise de parole», a rappelé son président, Michel Kahn.