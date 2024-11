France : légère remontée du taux de chômage, à 7,4% au troisième trimestre

Le taux de chômage en France est très légèrement remonté au troisième trimestre 2024, pour atteindre 7,4% de la population active, a annoncé l'Insee ce mercredi.

Légère remontée. Ce mercredi, le taux de chômage atteint désormais 7,4% de la population active au troisième trimestre 2024, d'après les chiffres communiqués par l'Institut national de la statistique (Insee). Ce taux, calculé au sens du Bureau international du Travail et harmonisé au niveau européen, était au même niveau un an auparavant et de 7,3% au deuxième trimestre, a précisé l'institut.

Cet été, ce sont ainsi 35.000 personnes supplémentaires qui se sont retrouvées sans emploi, une très faible évolution qui fait dire à l'Institut que le taux de chômage est «quasi stable».

Le point bas de la courbe du chômage depuis 1982 avait été atteint fin 2022 début 2023 avec un taux de 7,1%, et le taux du troisième trimestre 2024 reste 3,1 points en-dessous de son pic de mi-2015.

Forte augmentation chez les jeunes

Le chômage a surtout grandement augmenté chez les jeunes, atteignant 19,7% auprès des 15 à 24 ans, soit 1,8 point supplémentaire sur un trimestre.

Il a à l'inverse diminué de 0,3 point chez les 50 ans et plus et de 0,1 point chez les 25 - 49 ans.

Le taux d'emploi des 50-64 ans, que le gouvernement veut voir monter avec la réforme des retraites, atteint son plus haut niveau depuis que l'Insee a commencé à le mesurer en 1975, à 68,8%.