-1,6 °C à Châtillon-sur-Seine, -1,2 °C à Nevers... Les premières gelées de saison sont là, et elles n’ont jamais été aussi rares en plaines en novembre

Les premières gelées ont (enfin) été observées dans les plaines ce jeudi 14 novembre. Arrivées tardivement cette année, compte tenu des températures au-dessus des normales de saison, elles restent tout de même anormalement rares.

Ce mois de novembre va-t-il ressembler à un mois annonciateur de l'hiver ? Avec un temps particulièrement clément en octobre et début novembre, les premières gelées prennent enfin leurs quartiers dans les plaines. Ce jeudi 14 novembre, a été la première journée de l’automne à connaître des gelées aussi répandues sur le territoire : -1,6 °C à Châtillon-sur-Seine, -1,5 °C à Pissos, -1,2 °C à Nevers... Mais elles se font tout de même rares en plaine pour un mois de novembre.

Concentré sur les secteurs abrités en campagne

Alors que les premières neiges de la saison sont déjà tombées sur les montagnes situées à 1.200 m d’altitude, il n’y avait, jusqu’alors, pas encore gelé. Ce jeudi, les premières gelées ont concerné des secteurs abrités situés en campagne, comme Romorantin, où il a fait -1,0 °C ou encore Colmar, où la température a été de -0,9 °C cette nuit.

Premières gelées de la saison. Elles n'ont jamais été aussi rares en plaine pour une mi-novembre



Exemples



-1.6 °C à Châtillon-sur-Seine



-1.5 °C à Pissos



-1.2 °C à Nevers



-1.2 °C à Bergerac



-1.0 °C à Romorantin



-0.9 °C à Colmar





Des petites gelées sont prévues ces prochaines nuits pic.twitter.com/QL0HSm2Zxn — Météo-France (@meteofrance) November 14, 2024

Ces gelées s’expliquent par la descente d’air froid observée cette semaine, en provenance d’Europe du Nord-Est. Les températures ont baissé, entraînant des gelées sous abri, observables dans les régions où le ciel est dégagé pendant la nuit. Une baisse inopinée, puisque les températures étaient jusqu’à présent, restées au-dessus des normales de saison en octobre et novembre.

Retour de la pluie, dimanche

En général, les premières gelées surviennent à la fin du mois d’octobre dans le nord-est et le centre-est. Cette année, l’arrivée des gelées est donc plutôt tardive. En septembre dernier, seulement de faibles gelées avaient été observées sur le territoire.

La baisse des températures va se poursuivre en cette fin de semaine, avec des températures comprises entre 3 et 6 °C le matin. Dans les régions où le ciel sera dégagé avec un vent faible, les températures chuteront et les gelées seront observables sous abri.

Et à partir de dimanche, l'anticyclone faiblira, et le retour de la pluie et du vent ne seront plus propices aux gelées matinales.