SDF tué à coups de parpaing à Lyon : le suspect mis en examen et placé en détention provisoire

L'homme soupçonné de l'assassinat d'un SDF à Lyon et de tentatives d'homicides en France et à Rotterdam (Pays-Bas), a été mis en examen et placé en détention provisoire, a-t-on appris ce samedi, auprès du parquet d'Evry (Essonne).

L'homme soupçonné d'avoir assassiné un SDF à Lyon à coups de parpaing et de plusieurs tentatives d'homicides en France et aux Pays-Bas a été mis en examen et placé en détention provisoire, a indiqué samedi le parquet d'Evry à l'AFP.

L'homme a été «mis en examen du chef de tentative d'assassinat», vendredi soir, pour «des faits commis à Evry le 23 octobre», a détaillé Grégoire Dulin, procureur de la République à Evry.

Le suspect avait été arrêté mardi soir en gare de Toulon (Var) après l'agression d'une jeune femme à bord d'un train circulant dans le sud de la France. Il s'était alors présenté lors de son interpellation comme un Camerounais de 32 ans faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Plusieurs attaques au mode opératoire similaire

Outre le meurtre à Lyon et la tentative d'homicide à Évry, les enquêteurs s'interrogent sur son rôle dans plusieurs attaques menées avec un mode opératoire similaire à Dijon (Côte-d'Or) et Strasbourg (Bas-Rhin).

Les enquêteurs ont relevé des similarités dans ces différentes attaques. Des investigations sont en cours pour «établir un rapport avec l'individu interpellé» à Toulon mais «en l'état de l'enquête, il n'existe aucun lien objectif et toute conclusion est prématurée», a précisé le procureur.

Une juge d'instruction d'Evry avait émis un mandat d'arrêt dans le cadre d'une enquête ouverte pour une tentative d'homicide visant un homme, frappé au visage sur le parvis de la gare d'Evry-Courcouronnes le 23 octobre alors qu'il était endormi. Grièvement blessée, la victime s'était vue délivrer une incapacité totale de travail de 45 jours.

L’homme de 32 ans est soupçonné d'être l'auteur du meurtre d'un SDF de nationalité moldave, dont le corps a été retrouvé lundi matin avec une large plaie à la tête et un parpaing à ses côtés.

A Dijon, en juillet, une femme de 42 ans, qui elle n'était pas SDF, a aussi été agressée par un homme qui a lui asséné un ou plusieurs coups de pierre à la tête, selon le procureur. L'ITT (incapacité totale de travail) de la victime a été fixée à 10 jours.

Impliqué dans une tentative de meurtre à Rotterdam

A Strasbourg, une enquête a été ouverte après l'agression d'un SDF le 30 octobre. La victime a initialement été hospitalisée avec un pronostic vital engagé, mais ses jours ne sont plus en danger, selon le procureur.

En plus des attaques menées en France, la police néerlandaise le soupçonne d'être impliqué dans la tentative de meurtre d'un homme de 37 ans sans domicile fixe, le 5 novembre, près du vieux port de Rotterdam (Pays-Bas).