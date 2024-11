Sondage : 65% des Français estiment que la Justice n'est pas impartiale

Alors que certains politiques dénoncent «la partialité de la Justice dans le procès des assistants parlementaires du FN (devenu RN)», qui vise notamment Marine Le Pen, un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD met en avant ce samedi que 65% des Français estiment que les magistrats ne sont pas impartiaux de manière plus globale.

Les Français émettent des doutes. Selon un sondage* de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, paru ce samedi 16 novembre, 65% des sondés estiment que la Justice n’est pas impartiale.

La question de cette impartialité de l'autorité judiciaire est nettement revenue dans le débat public avec les réquisitions du parquet de Paris, notamment à l’encontre de Marine Le Pen dans le cadre du procès des assistants parlementaires du Front national (devenu Rassemblement national).

En effet, le parquet a requis notamment cinq ans d’inéligibilité à l’encontre de la finaliste des deux dernières élections présidentielles. Une décision qui a été décriée par l’extrême droite, qui a dénoncé une Justice politique. Une position par ailleurs soutenue par l’ancien ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin mais réfutée par le garde des Sceaux, Didier Migaud, qui sur CNEWS a rappelé que cette dernière était «indépendante».

Cette affirmation du locataire de la Chancellerie ne trouve pourtant pas écho chez les Français puisque selon les résultats de l’étude, seuls 35% d’entre eux ont confiance dans l’impartialité de l'autorité judiciaire.

Une grande disparité de position entre hommes et femmes

Dans le détail, on remarque une disparité entre les hommes et les femmes sur cette question. Bien que les deux genres estiment majoritairement que la Justice n’est pas impartiale, les premiers sont 58% dans ce cas contre 71% pour les secondes.

Ce très fort manque de confiance féminin dans la Justice française peut notamment s’expliquer par l’impression d’impunité ressentie par les femmes. En effet, selon les chiffres mis en avant par la Lettre de l’Observatoire des violences faites aux femmes, ces dernières représentent 85% des victimes de violences sexuelles pour un taux de condamnation de 59% en 2022.

Il faut cependant noter, que selon Infostat, il existe aussi un traitement judiciaire différent entre hommes et femmes délinquants. Ces dernières sont moins souvent condamnées et lorsqu’elles le sont, elles «bénéficient de sanctions moins lourdes que les hommes tant en type de peines qu’en durée d’emprisonnement.»

Par ailleurs, selon le sondage de l'Institut CSA, les sondés les plus jeunes ont moins confiance en l’impartialité de l'autorité judiciaire. Ainsi, les moins de 35 ans sont 70% à la juger partiale contre 66% pour les 35-49 ans et 57% pour les plus de 65 ans.

Une confiance moindre chez les sondés proches des extrêmes

Du point de vue des catégories socio-professionnelles des sondés, les résultats montrent que les CSP- sont 70% à estimer que la Justice n’est pas impartiale, contre 69% pour les inactifs et 56% pour les CSP+.

Sur le volet politique, des contrastes forts émergent dans les résultats. Deux clans se font ainsi clairement sentir, d’un côté une partie de la gauche et le camp présidentiel et de l’autre la droite et les deux extrêmes.

Ainsi, les sondés proches du Parti socialiste, des Écologistes et de Renaissance estiment dans l’ensemble que la Justice française est impartiale. Ils sont ainsi 62% pour le PS, 60% pour EELV et 59% pour le clan macroniste à avoir cette vision.

A contrario, les sondés se réclamant du Rassemblement national, des Républicains et de la France insoumise se rejoignent sur la question et estiment que l’autorité judiciaire n’est pas impartiale. Ils sont 87% pour le RN, 67% pour LR et 58% pour LFI à soutenir cette position.

* Sondage réalisé les 14 et 15 novembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.