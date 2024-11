Vulcain, fossile d'un apatosaure de 20 mètres, est le plus grand dinosaure jamais présenté aux enchères

Vulcain, le fossile d'un apatosaure, sera mis en vente ce samedi dans les Yvelines. Le plus grand dinosaure jamais présentés aux enchères est coté entre 3 et 5 millions d’euros, mais pourrait dépasser cette estimation.

C’est le plus grand dinosaure jamais présenté aux enchères. Ce samedi 16 novembre, Vulcain, un fossile d’apatosaure, sera vendu au château de Dampierre-en-Yvelines (Yvelines), après avoir été présenté au public pendant trois mois.

Son prix est estimé entre 3 et 5 millions d’euros, mais cette somme devrait être «largement dépassée» au cours de la vente, prédisent plusieurs spécialistes.

«Là, on a le plus gentil et le plus grand dinosaure, celui qui est la première icône de Jurassic Park», a ainsi expliqué le commissaire-priseur Olivier Collin du Bocage, à l’AFP. «C’est vraiment quelque chose qui résonne dans l’imaginaire collectif»

vieux de 150 millions d'années

Le spécimen, anciennement nommé «brontosaure», mesure plus de 20 mètres de long, pour 4 mètres de haut. Le squelette possède également plus de 80 % de ses os natifs, soit quelque 300 os fossilisés.

Vieux d’environ 150 millions d’années, Vulcain a été découvert récemment, en 2018 dans le Wyoming (États-Unis). Les fouilles ont néanmoins duré trois ans, avant que le squelette ne soit expédié en France en 2021 pour y être traité. Le travail de restauration a duré deux ans.

«On a reçu des grands blocs de roches plâtrées, certaines de plus d’une tonne», a raconté Nicolas Tourment, fondateur et dirigeant de Paleomoove Laboratory, l’atelier derrière cette grande restauration. «On a extrait les ossements de la roche et on les a consolidés. Une fois qu’on avait tous les éléments du squelette, on s’est occupé de la structure métallique pour le monter»

le record tenu par un stégosaure

De son vivant, le dinosaure aurait pu peser une vingtaine de tonnes et vécu jusqu’à 45 ans. Son squelette présente une protubérance à la base de la queue, probablement le stigmate d’une morsure par un prédateur.

Selon le contrat de vente, le futur propriétaire de Vulcain s’engage à laisser aux paléontologues un accès au dinosaure afin de l’étudier.

En juillet dernier, le fossile d’un stégosaure, nommé Apex, avait été vendu pour plus de 44 millions de dollars (soit plus de 41 millions de dollars) par Sotheby’s, à New York. Cette vente détient actuellement le record pour un squelette de dinosaure.