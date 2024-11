Yvelines : un squelette géant de dinosaure vendu 6 millions d’euros

Le squelette de dinosaure le plus grand jamais mis aux enchères, mesurant 22 mètres de long, a été adjugé samedi à Dampierre-en-Yvelines (Yvelines) pour plus de six millions d'euros.

L'acheteur anonyme est un collectionneur qui a assuré souhaiter confier le squelette d'apatosaure, un herbivore géant, à un musée, ont indiqué les maisons Collin du Bocage et Barbarossa à l’AFP.

Composé de 75 à 80% des os d'origine, l'imposant spécimen est le plus grand dinosaure jamais mis aux enchères.

Un accès pour les paléontologues

Les restes de cet apatosaure, surnommé Vulcain, ont été découverts en 2018 dans le Wyoming, aux Etats-Unis, où la loi permet à des particuliers d'acquérir des concessions dans l'espoir d'y excaver des os préhistoriques.

Les fouilles ont eu lieu entre 2019 et 2021 et ont été financées par un investisseur français. Le fossile, qui comprend 300 os, a ensuite été expédié vers l'Hexagone pour y être traité.

Le contrat de vente prévoit que le futur propriétaire s'engage à laisser aux paléontologues un accès au dinosaure pour l'étudier.