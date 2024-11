Paris : une jeune femme étranglée et attaquée au tournevis dans le 13e arrondissement

Une jeune femme a été étranglée dans le hall d'un immeuble du 13ᵉ arrondissement de Paris, ce vendredi 15 novembre, par un homme de 23 ans. L'agresseur, un résident de l'immeuble, était en train de manipuler un tournevis pour tenter d'ouvrir des boîtes aux lettres.

Ce vendredi 15 novembre, vers 18h30, une femme s'est rendue dans une résidence du 13ᵉ arrondissement de Paris pour rendre visite à sa mère. En entrant dans le hall, elle a surpris un jeune homme en train d’ouvrir des boîtes aux lettres à l’aide d’un tournevis.

Lorsqu’elle lui a demandé d’arrêter, l’individu s’est énervé. Il l’a alors plaquée contre une porte et a tenté de l’étrangler. Inquiète de ne pas voir sa fille arriver, sa mère a décidé de l’appeler.

«Ma fille m’a dit au téléphone 'Maman, je suis en train de me faire agresser en bas'. Avec mon mari, nous sommes descendus le plus rapidement possible depuis le premier étage où nous habitons», a raconté la mère de la victime au micro de CNEWS.

«Je me suis emporté»

Après avoir appris que l’agresseur, âgé de 23 ans, était également résident de l’immeuble, la mère de la jeune femme a décidé de se rendre à son appartement. «Je suis montée au deuxième étage. J’ai sonné à la porte et c’est sa maman qui m’a ouvert. Elle m’a demandé ce qu’il se passait», a-t-elle expliqué.





Elle lui a alors répondu qu’elle venait parler à son fils, qu’elle accusait d’avoir agressé sa fille. L’agresseur aurait tenté de se justifier en disant que son grand-père lui prenait la tête «et à cause de ça, je me suis emporté».

La police, alertée, est rapidement intervenue sur place. La victime, encore sous le choc, a porté plainte, tandis que le jeune homme a été interpellé.