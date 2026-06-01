PSG-Arsenal : Jeanne d’Hauteserre, ancienne maire du 8e arrondissement, agressée sur le périphérique parisien

En marge en marge des célébrations de la victoire du PSG en finale de Ligue des Champions, l’ex-maire LR du 8e arrondissement de Paris, Jeanne d’Hauteserre, a été prise pour cible samedi soir sur le boulevard périphérique, alors qu’elle circulait en taxi.

Des faits scandaleux. Jeanne d'Hauteserre, l'ancienne maire LR du 8e arrondissement de Paris, a été agressée samedi 30 mai dans la soirée alors qu'elle se trouvait dans un taxi sur le boulevard périphérique parisien, selon les informations du Parisien.

Selon le récit livré par la conseillère régionale d’Île-de-France, elle rentrait chez elle avec son époux après avoir appelé un taxi. Mais leur trajet a été interrompu sur le périphérique, entre la porte d’Auteuil et celle de Passy, en raison d’un blocage de la circulation. Des groupes de supporters fêtaient alors la victoire du Paris Saint-Germain, immobilisant momentanément la route. C’est dans ce contexte que la situation a dégénéré.

Deux individus circulant à scooter se sont alors approchés du véhicule. L’un d’eux a brisé une vitre dans le but de s’emparer du sac de l’ancienne élue. Face à cette tentative de vol, Jeanne d’Hauteserre a expliqué s'être débattue avant de recevoir «un coup de poing dans l'oeil».

Une enquête ouverte

Encore sous le choc après les faits, elle a dénoncé une agression violente. Une plainte a été déposée dans la nuit au commissariat du 17e arrondissement pour tentative de vol avec violence. Une enquête a été ouverte.

J’adresse tout mon soutien à Jeanne d’Hauteserre, ancienne maire du VIIIe arrondissement, qui a été victime d’une agression insupportable en marge des célébrations pour la victoire du Paris Saint-Germain.https://t.co/T2rHkz8L9F — Emmanuel Grégoire (@egregoire) May 31, 2026

De son côté, le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a exprimé son soutien à l’ancienne édile sur le réseau social X, condamnant une attaque qu’il juge «insupportable».