Religion : qu'est-ce que la «Redweek», qui illumine les églises en rouge cette semaine ?

L'Aide à l'Eglise en Détresse (AED) organise dès ce dimanche 17 et jusqu'au 24 novembre la Redweek pour alerter sur la situation des chrétiens dans le monde. En France, la cathédrale Notre-Dame de Paris, la basilique du Sacré Cœur de Montmartre et le sanctuaire de Lourdes seront illuminés en rouge.

Une initiative qui a du sens. Dès ce dimanche et pour une semaine, l'Aide à l'Eglise en Détresse (AED) organise la Redweek. Depuis 2015, la fondation pontificale illumine en rouge des églises en France et à l'étranger afin de sensibiliser au sort des chrétiens dans le monde. «Nous voulons ouvrir les yeux sur cette situation dramatique», lance Natalie Chambon, responsable de l'événement. «Le rouge évoque la couleur du sang des martyrs. L'AED souhaite également alerter sur la chance de pouvoir accéder à des églises librement contrairement à certaines parties du monde», poursuit-elle.

Cette année, de célèbres monuments seront éclairés tels que la cathédrale Notre-Dame de Paris, la basilique du Sacré Cœur de Montmartre, le sanctuaire de Lourdes ou encore la Sagrada Familia en Espagne. L'Aide à l'Eglise en Détresse encourage chaque personne à se saisir de ce sujet et à demander au curé de leur ville l'autorisation d'éclairer l'église paroissiale.

365 millions de chrétiens persécutés dans le monde

Dès ce 17 octobre, des veillées de prière pour les chrétiens persécutés seront également organisées. Trois pays seront mis à l'honneur : le Burkina Faso où les chrétiens subissent les répressions des groupes terroristes ; l'Arménie qui a été amputée d'un bout de son territoire, l’Artshakh, par l'Azerbaïdjan et enfin le Pakistan où la minorité chrétienne est considérée comme des «citoyens de seconde zone». «De nos jours, des chrétiens meurent en martyrs par fidélité au Christ. Lors de la Nuit des Témoins organisée par l’AED, nous vous invitons à venir rendre hommage aux prêtres et religieux tués au cours de l’année au nom de leur foi. Soyons nombreux pour venir dire aux chrétiens persécutés dans le monde que nous ne les oublions pas et que nous les portons dans nos prières», explique Benoît de Blanpré, directeur de l’AED.

D'après le dernier rapport de l’ONG Portes Ouvertes publié en janvier 2024, 365 millions de chrétiens sont persécutés et discriminés dans le monde soit une augmentation de 5 millions par rapport à l'année précédente. Autrement dit, un chrétien sur sept ne peut pas pratiquer sa foi librement. Dans le détail, près de 5.000 d'entre eux ont été assassinés, 4.000 ont été kidnappés et tout autant fait prisonniers.