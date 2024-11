Agent municipal tué par balles à Grenoble : un suspect interpellé au Portugal

Un individu suspecté d'être l'auteur du meurtre par balles d'un agent municipal, dimanche 8 septembre à Grenoble (Isère), a été interpellé au Portugal, a-t-on appris ce jeudi, selon une information CNEWS.

Le principal suspect dans l'affaire du meurtre de Lilian Dejean, un agent municipal tué par balles dimanche 8 septembre dans le centre-ville de Grenoble (Isère), après une altercation sur la voie publique, a été interpellé par la police portugaise, a-t-on appris ce jeudi, selon une information CNEWS.

Selon une source proche du dossier à CNEWS, le suspect pourrait être un certain Abdoul Diallo, et aurait été interpellé grâce aux investigations de la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS), et en vertu du mandat d'arrêt européen délivré par la juge d'instruction en charge de l'enquête. Des vérifications sont toujours en cours pour confirmer l'identité du suspect.

Un accident qui tourne au drame

Les faits se sont déroulés vers 7h30 du matin sur le boulevard Jean-Pain, dans le centre-ville, à proximité de la mairie. Un accident a eu lieu entre une Peugeot 2008 et une Audi RS3 avec une plaque d'immatriculation polonaise. Une altercation s'est ensuite produite et l'employé communal, chargé de la propreté et circulant à bord d’une Fiat Panda de la ville, a tenté d'intervenir.

Selon le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant, le responsable de l’accident a tiré deux coups de feu sur l'agent municipal qui avait cherché à empêcher le suspect de s’enfuir. La victime, transportée en urgence à l'hôpital, est finalement décédée. L'enquête avait été confiée à la police judiciaire de Lyon.

L'employé municipal était âgé de 49 ans et père de deux enfants. Il s'agissait de l’un des responsables des service de propreté de la ville de Grenoble.

Plus d'informations à suivre...