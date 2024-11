APL, Loca-Pass... Quelles sont les aides au logement pour les étudiants et jeunes actifs ?

Pour pallier la difficulté de trouver un logement en tant qu'étudiant ou jeune actif, il existe différentes aides personnalisées selon chaque profil. Parmi elles, l’APL et le Loca-Pass.

Des coups de pouce bienvenus. S’il est très difficile pour les étudiants et parfois les jeunes actifs de trouver un logement, il existe plusieurs aides dont ils peuvent bénéficier, souvent versées par la caisse d’allocations familiales (CAF).

La plus connue est celle qui permet de réduire le montant du loyer, que le locataire soit un étudiant, un apprenti, ou un salarié. L’aide personnalisée au logement (APL), l’allocation logement sociale (ALS) ainsi que l’allocation de logement familiale (ALF) sont disponibles selon son profil, comme le détaille le guide 2025 «Jeune et Citoyen».

Le montant de ces aides est déterminé par le revenu du bénéficiaire ainsi que le prix du loyer. L’APL est également disponible en cas de colocation, chaque locataire devant faire une demande de son côté.

Mobili-jeune et Loca-Pass

Pour les étudiants en alternance, il existe l’aide Mobili-jeune qui peut prendre en charge une partie du loyer, à condition d’avoir un salaire mensuel brut inférieur ou égal à 120% du Smic.

Par ailleurs, pour les jeunes de moins de 30 ans, les étudiants, les salariés ou les préretraités du secteur privé qui voudraient devenir locataires, il existe l’avance Loca-Pass. Il s’agit d’un prêt, sans intérêt ni frais de dossier, accordé par Action Logement.

En cas de doute, il est possible de se rendre sur le site de la CAF et faire une simulation, afin de voir si on est éligible à une aide et le montant dont on pourrait bénéficier.

Les demandes de logements sociaux

Il est également possible de faire une demande de logement social. Pour ça, il suffit de préparer son dossier en ligne ou bien de le déposer à un guichet. La démarche à suivre est détaillée sur le site Ma demande de logement social.

Il est important de noter que certains dossiers sont prioritaires pour accéder à un logement social, comme les personnes sans logement, handicapées ou victimes de violences.

Les étudiants peuvent quant à eux faire une demande de logement sur le site du Crous, via le même procédé que pour une demande de bourse.