Carrefour s'engage à ne pas vendre la viande issue du Mercosur, les agriculteurs sceptiques

Alors que l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur inquiète les agriculteurs français, Carrefour s'est engagé à ne commercialiser aucune viande issue de ce marché.

«Carrefour veut faire front commun avec le monde agricole», a écrit Alexandre Bompard, PDG de l'enseigne, dans une lettre adressée au président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA). Dans ce courrier, il s'engage à «ne commercialiser aucune viande en provenance du Mercosur».

Alexandre Bompard dit entendre «le désarroi et la colère des agriculteurs face au projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur» et évoque un «risque de débordement sur le marché français d'une production de viande ne respectant pas ses exigences et ses normes».

En décidant de ne pas commercialiser la viande issue du Mercosur, Carrefour espère «inspirer les autres acteurs de la filière agroalimentaire et donner une impulsion à un mouvement plus large de solidarité». Il vise notamment «les acteurs de la restauration hors domicile, qui représentent plus de 30% de la consommation de viande en France - mais dont 60% est importée».

Par solidarité avec le monde agricole, Carrefour prend l'engagement de ne commercialiser aucune viande en provenance du Mercosur. Tel est le sens de mon message aux présidents des syndicats agricoles. — Alexandre Bompard (@bompard) November 20, 2024

«C'est en faisant bloc que l'on pourra rassurer les éleveurs français qu'il n'y aura pas de coutournement possible. Chez Carrefour, nous y sommes prêts, quels que soient les prix et les quantités de viande que le Mercosur sera conduit à nous proposer».

Cette annonce a été reçue de manière mitigée par les agriculteurs, notamment parce que les grandes surfaces françaises, Carrefour comme les autres, vendent de toute façon très peu de viande originaire d'Amérique du sud. Interrogé sur les volumes concernés, Carrefour a d'ailleurs précisé que le boeuf et le porc qu'il commercialise est originaire de France à 96%.

Certaines voix se sont aussi élevées pour rappeler que Carrefour a signé un accord avec la Nouvelle-Zélande au printemps dernier, pour vendre de la viande néo-zélandaise à un prix très compétitif.

L'enseigne vend également des poulets ukrainiens et ces deux types de marchandises, qui représentent un volume de vente bien plus important que toute viande sud-américaine, ne sont pas incluses dans l'engagement pris par Carrefour.