Météo : quel temps fera-t-il la semaine prochaine ?

Après un week-end où le temps devrait s’adoucir, le temps alternera entre des averses et du soleil la semaine prochaine. Les températures seront conformes aux normales de saison.

Après la neige… le beau temps. Alors que la France a connu un «épisode hivernal» avec une forte baisse des températures et même des chutes de neige en plaine, le temps devrait considérablement s’adoucir la semaine prochaine, alternant entre des averses les premiers jours et des éclaircies en fin de semaine. Les températures, elles, se rafraîchiront à partir de samedi.

De la pluie lundi et mardi

Selon les prévisions de Météo-France, après un week-end qui verra le retour du beau temps et des températures très douces, notamment dimanche, la journée de lundi sera marquée par une dépression pluvieuse qui se déplacera d’ouest en est tout au long de la journée. Les averses toucheront ainsi le front Atlantique dans la matinée avant d’atteindre progressivement l’est de la France dans la soirée, offrant des éclaircies derrière son passage.

Côté températures, le redoux du week-end se fera toujours sentir lundi avec des valeurs comprises entre 7 °C et 18 °C dans la matinée, tandis que dans l’après-midi il fera notamment 15 °C à Paris, 16 °C à Bordeaux, 20 °C à Ajaccio, 12 °C à Brest ou encore 13 °C à Lille. À noter que malgré la douceur des températures, une majeure partie du territoire devrait subir une importante couverture nuageuse.

Même constat pour la journée de mardi, où les averses se poursuivront sur une majeure partie du territoire, dans la matinée comme dans l’après-midi, mais surtout dans la soirée, à l’exception du pourtour méditerranéen qui devrait être épargné. Les températures chuteront légèrement pour revenir plus proches des normales de saison, avec des valeurs comprises entre 7 °C et 15 °C dans la matinée, et de 9 °C à 20 °C dans l’après-midi.

Météo-France



Retour du soleil en fin de semaine

La journée du mercredi 27 novembre sera marquée par le retour du soleil. Des éclaircies sont attendues sur l’ensemble du territoire dans la matinée à l’exception de la Bretagne et de la Normandie où les averses devraient se maintenir. Dans l’après-midi les averses gagneront du terrain tout au nord du pays tandis que le reste du territoire sera très ensoleillé, notamment dans le sud, où il fera 19 °C à Biarritz, 19 °C à Marseille ou encore 17 °C à Montpellier.

Météo-France

Les journées de jeudi et vendredi seront similaires avec du soleil sur la quasi-totalité du territoire et une légère couverture nuageuse sur la Bretagne et la Normandie, tandis que les températures seront conformes aux normales de saison. Il fera notamment 10 °C à Lyon, 1à °C à Reims, et 11 °C à Nantes dans la journée de jeudi, et 6 °C Belfort, 9 °C à Tours, 9 °C à Auxerre ou encore 10 °C à Rennes.

Enfin, la semaine prochaine se terminera avec une nouvelle chute des températures pour le week-end, notamment dans la moitié nord, où des valeurs négatives seront observées dans les matinées de samedi et de dimanche à Bourg-Saint-Maurice (-2 °C) ou encore à Chaumont (-1 °C). Les températures seront plus douces sur la moitié sud.