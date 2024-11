Tempête Caetano : un carambolage impliquant un bus fait une vingtaine de blessés sur la A6b, dont plusieurs dans un état grave

Le conducteur d’un bus Blablacar a perdu le contrôle de son véhicule ce vendredi matin sur l’autoroute A6b, particulièrement verglacée. Le bus s’est renversé en travers de la chaussée, écrasant sur son passage bon nombre de voitures et occasionnant plusieurs blessés graves.

Une image qui fait froid dans le dos. Alors que la neige et les températures négatives rendent difficiles les conditions de circulation sur une large partie de l’Hexagone depuis hier matin, un bus Blablacar s’est renversé sur l’autoroute A6b au niveau de Chevilly-Larue (Val-de-Marne) ce vendredi matin.

D’après nos informations, une moto a d’abord glissé, faisant chuter son conducteur, sur une route décrite par l’un de nos journalistes comme «une vraie patinoire». Une voiture blanche qui suivait ce dernier a «pillé» pour l’éviter. Malheureusement, le bus qui arrivait derrière est rentré dans la voiture blanche, emportant celle-ci et la moto sur son passage.

Le bus est monté en partie sur le terre-plein de droite avant de se retourner et d’écraser plusieurs véhicules sur son passage. «On a entendu des cris à un moment et j’ai senti le bus qui dérapait. Il s’est écrasé par terre, sur des voitures», a témoigné l’une des passagères du bus au micro de CNEWS.

«Le chauffeur du bus allait un peu vite»

«La route glissait mais le chauffeur allait un peu vite. Il a voulu freiner mais comme ça glissait, il a dérapé», a affirmé une autre passagère.

Le bus était parti à 23h de la gare routière de Bercy en direction de Rennes. Certains passagers ont été passablement marqués par cet accident. «Personnellement, j’ai été choqué. J’ai eu peur de mourir», a assuré une troisième passagère à notre micro.

D’après un premier bilan provisoire dressé par le SAMU, il y aurait plus de vingt blessés, dont certains dans un état grave, mais aucun décès à déplorer pour le moment.

Sur les lieux, plus d’une trentaine de pompiers, policiers et membres du SAMU sont mobilisés pour venir en aide aux victimes de cet accident. Le plan NOVI, visant à secourir un nombre important de victimes dans un même lieu, a été activé, tout comme le système SINUS permettant le recensement et le suivi des victimes.