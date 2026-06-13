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Haute-Savoie : un gendarme décédé et deux autres blessés dans un accident de la route en marge du G7

Une voiture se serait déportée sur une route départementale. [Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un gendarme à moto est mort, et deux autres ont été blessés dans un accident de la route en Haute-Savoie, en marge du sommet du G7 organisé à Evian de lundi à mercredi.

Terrible drame en Savoie. Un gendarme chargé d'assurer la sécurité du G7 2026 est décédé, victime d'un accident de la route. Agé de 38 ans, il faisait partie des quelque 14.000 forces de l'ordre chargées de sécuriser l'évènement. L'incident a aussi fait deux blessés.

D'après une source sécuritaire à l'AFP, les faits se seraient déroulés sur une route départementale, près de la commune de Fessy. Une voiture se serait déportée soudainement, percutant une colonne de gendarmes à motos, d'une dizaine de membres. Les trois victimes en faisaient partie.

Organisée à partir de lundi et jusqu'à mercredi, le G7 va réunir les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et la France, pays hôte, ainsi que l'Union européenne. C'est la deuxième fois que la ville d'Evian organise l'évènement, après 2003.

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Accidentaccident de la routeFranceG7

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