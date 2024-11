80 ans de la libération de Strasbourg : Emmanuel Macron rend hommage à «la résistance» des Alsaciens ce samedi

Ce samedi, Emmanuel Macron va continuer de marquer le 80e anniversaire de la Libération de la France et doit se rendre, cette fois-ci, à Strasbourg. Plusieurs hommages sont prévus.

Un programme chargé. Énième étape d’un long cycle mémoriel autour des 80 ans de la Libération de la France et de la fin de la Seconde guerre mondiale, le président de la République doit se rendre ce samedi 23 novembre à Strasbourg.

Le chef de l’État est attendu à 11h20 place Broglie, afin d’assister à une cérémonie militaire où il devrait saluer la mémoire du général Leclerc et des hommes de la Deuxième division blindée, acteurs de la libération de Strasbourg le 23 novembre 1944.

Cette division s’était promis, trois ans plus tôt, lors du serment de Koufra en Libye, de combattre jusqu'à ce que le drapeau français flotte de nouveau à Strasbourg. En hommage, ce dernier sera de nouveau hissé sur la flèche de la célèbre cathédrale de la ville.

Après un discours à l’université, Emmanuel Macron devrait ensuite visiter l'ancien camp de concentration nazi de Natzweiler-Struthof, le seul bâti sur le territoire français, l’Alsace étant à ce moment-là annexée par le IIIe Reich.

Les «Malgré-nous» évoqués

À la suite de cette visite, le président de la République devrait s’exprimer à nouveau, cette fois-ci au Palais universitaire de Strasbourg. Selon l’Élysée, «ce sera l'occasion d'évoquer la résistance des Alsaciens, la libération du territoire et le toujours délicat sujet des incorporés de force d’Alsace-Moselle» dans la Wehrmacht.

En effet, considérés comme Allemands depuis l’annexion, plus de 130.000 Alsaciens et Mosellans, surnommés les «Malgré-nous», ont été forcés d’intégrer l'armée allemande. 12.000 d’entre eux ne sont jamais revenus en France.

Les « Malgré-nous» ont notamment été associés au massacre d'Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne) en 1944, l'un des pires massacres de civils commis par les Nazis en Europe occidentale. Ils sont ainsi devenus un sujet particulièrement tabou en France et dans la région.

Marc Bloch bientôt au Panthéon ?

Dans la continuité de son programme, Emmanuel Macron pourrait également annoncer l'entrée au Panthéon de l'universitaire et résistant Marc Bloch. Professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Strasbourg, il a été arrêté par la Gestapo le 8 mars 1944 et fusillé trois mois plus tard.

À l'issue de son discours, le chef de l’État devrait remettre la Légion d'honneur à son fils Daniel Bloch.

Au Mémorial Struthof, consacré aux héros et martyrs de la déportation, Emmanuel Macron ravivera la flamme au pied de l’édifice, après une «visite sobre et solennelle» du camp, où 17.000 personnes ont perdu la vie.

Enfin, le président de la République devrait terminer sa journée d’hommages avec la visite du Musée mémorial d’Alsace-Moselle, situé à Schirmeck. Ce dernier témoigne du quotidien des habitants de la région entre 1870 et 1945. Il rend également hommage aux 36.000 Alsaciens et Mosellans morts pendant la guerre.