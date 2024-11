Départ d'Anne Hidalgo : qui est Rémi Féraud, que la maire de Paris a choisi pour préparer sa succession en 2026 ?

Anne Hidalgo a annoncé, ce mardi 26 novembre, qu'elle ne se représentera pas à la mairie de Paris en 2026, tout en désignant Rémi Féraud comme son successeur naturel au poste très convoité.

Elle a pris tout le monde de court. Anne Hidalgo ne sera pas candidate en 2026 à un troisième mandat de maire de Paris, a-t-elle annoncé au Monde ce mardi 26 novembre. Dans son entretien avec le média, l'élue PS a désigné le sénateur de la même famille politique, Rémi Féraud, qui est l'un de ses grands fidèles, pour préparer sa succession.

A 53 ans, celui qui a été maire du 10e arrondissement entre 2008 et 2017 et qui préside le groupe de la majorité municipale au Conseil de Paris «a la solidité, le sérieux et la capacité de rassemblement nécessaires» pour devenir maire de Paris, selon Anne Hidalgo. «Rémi a vocation à devenir le prochain maire de Paris. Mais ça n'est pas moi qui décide, je n'impose rien, je donne simplement une indication. Ce sera aux militants socialistes parisiens d'en décider», affirme l'édile.

Un élu pour l'expérimentation des salles de shoot

Diplômé de Sciences-Po en 1994, Rémi Féraud est président du groupe socialiste au Conseil de Paris depuis 2014, après avoir été premier secrétaire de la fédération socialiste de Paris entre 2008 et 2015 puis entre 2018 et 2021.

Le sénateur de la circonscription de Paris, réputé pour sa fidélité à Anne Hidalgo, s'était fait remarquer par le passé pour ses positions en faveur d’une expérimentation d’une «salle de consommation à moindre risque», ou «salle de shoot», dans le 10e arrondissement, lors qu'il était maire de cet arrondissement.

Rémi Féraud a expliqué la semaine dernière souhaiter «organiser le rassemblement tout de suite, avec les maires d'arrondissements, les élus et les militants».